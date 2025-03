El gobierno de la Iglesia católica y El Vaticano ante la enfermedad del Papa

La hospitalización del papa Francisco: ¿qué sucede si un Papa no puede seguir gobernando?



El papa Francisco, de 88 años, se encuentra actualmente hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma debido a una grave infección pulmonar que ha evolucionado a neumonía bilateral. Esta situación ha mantenido en vilo a millones de católicos en todo el mundo, quienes se preguntan qué sucede si un Papa no puede seguir gobernando, pero tampoco ha fallecido ni ha renunciado.

Qué ocurre en el Vaticano



El Papa es la máxima autoridad de la Iglesia católica y del Estado Vaticano, por lo que su liderazgo es vital en diferentes áreas. A pesar de estar hospitalizado, el pontífice se mantiene consciente, pero su estado sigue siendo delicado según los médicos. En este sentido, su hospitalización ha evidenciado un vacío normativo dentro de la Iglesia que deja varias cuestiones sin resolver.

¿Cómo se maneja la administración en ausencia del Papa?



En el caso de que el Papa no pueda ejercer sus funciones de manera presencial, la administración de la Iglesia recae en la Curia Romana, el órgano de gobierno eclesiástico, y especialmente en el Secretario de Estado del Vaticano, actualmente ocupado por el cardenal Pietro Parolin. Aunque Parolin supervisa asuntos diplomáticos y administrativos, su autoridad no sustituye la del Papa en decisiones clave como los nombramientos de obispos.

Vacíos legales en el derecho canónico



A diferencia de lo que ocurre en casos de fallecimiento o renuncia, no existen normas claras para delegar el liderazgo de la Iglesia si el Papa no puede ejercer plenamente sus funciones debido a una enfermedad grave. El derecho canónico no define qué significa estar "totalmente impedido" y no establece los pasos a seguir en este escenario.

La carta de renuncia de Francisco



En caso de que el papa Francisco no pueda continuar en su cargo por motivos de salud, la única solución sería su renuncia. A diferencia de Benedicto XVI, quien anunció públicamente su dimisión, Francisco dejó escrita una carta de renuncia para ser utilizada en caso de incapacidad médica. Sin embargo, surge la incógnita de cómo se activaría esta renuncia si el Papa ya no estuviera en condiciones de manifestar su voluntad.

Posibles reformas en el Vaticano



Ante la falta de normas claras sobre la incapacidad papal, algunos especialistas en derecho canónico han propuesto reformas que implicarían que el Colegio de Cardenales asumiera la gestión de la Iglesia en caso de incapacidad del Papa. Sin embargo, hasta el momento el Vaticano no ha aplicado ninguna de estas ideas, lo que significa que la Iglesia sigue sin un mecanismo formal para abordar la incapacidad prolongada de un Pontífice.

En resumen, la hospitalización del papa Francisco ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar de manera más clara y precisa qué sucede si un Papa no puede seguir gobernando. Mientras tanto, la Iglesia católica enfrenta un escenario complejo en el que la tradición y la idiosincrasia de la institución se enfrentan a la necesidad de establecer normas claras para situaciones de incapacidad papal.