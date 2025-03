Donald Trump suspende durante un mes aranceles a los productos de México y Canadá

Donald Trump

Donald Trump anunció este jueves que EE.UU. detiene temporalmente la mayoría de los aranceles que impuso a México y Canadá dos días antes.

México

La decisión sobre México fue anunciada por el mandatario en su plataforma Truth Social y surge luego de una conversación con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum. Horas después, la Casa Blanca anunció que los mismos términos aplicaban a Canadá.

El acuerdo de suspensión para ambos países se mantendrá hasta el 2 de abril.

De acuerdo con Trump, México ha colaborado con EE.UU. en su plan de controlar la migración irregular en la frontera que comparten, así como para detener la crisis de fentanilo.

«Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro, juntos, en la frontera, tanto para impedir que los inmigrantes irregulares entren a EE.UU. como para detener el fentanilo. ¡Gracias a la presidenta Sheinbaum por su arduo trabajo y cooperación!», escribió Trump.

Poco después, Sheinbaum publicó en la red X un mensaje que va en la misma línea:

«Muchas gracias al presidente Donald Trump. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes, en el marco de respeto a nuestras soberanías. Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México», señaló.

«Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del T-MEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países», añadió la presidenta de México.

Canadá

Respecto a Canadá, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el país vecino también estaría exento de impuestos a las exportaciones incluidas en el T-MEC.

Ambas órdenes ejecutivas acaban de ser firmadas por el presidente en el Despacho Oval y llevan por título «Enmiendas a las obligaciones para hacer frente al flujo de drogas ilícitas a través de nuestra frontera norte» y «Enmiendas a las obligaciones para hacer frente al flujo de drogas ilícitas a través de nuestra frontera sur».

Sobre lo que hizo cambiar de opinión a Trump, funcionarios de la Casa Blanca dicen que se debió a las promesas hechas por los fabricantes de automóviles de empezar a trasladar sus cadenas de suministro de vuelta a EE.UU.

También se debió en parte al trabajo que ambos países han realizado para mostrar su compromiso de reducir las muertes por fentanilo.

Sin embargo, los aranceles a las importaciones de aluminio y acero a su país programados para la próxima semana siguen en pie.

El mandatario estadounidense impuso aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses, así como del 20% a los productos chinos el pasado martes.

Esa decisión del gobierno estadounidense sumió a los mercados financieros en una espiral descendiente

Canadá y China anunciaron acciones similares inmediatas contra EE.UU., pero México decidió esperar varios días para establecer una negociación con su vecino del norte.

Este último movimiento es el segundo retroceso en dos días de Trump en relación a los aranceles.

El miércoles la Casa Blanca dijo que eximiría temporalmente a los fabricantes de automóviles de los impuestos de importación del 25%.

Además, Howard Lutnick, secretario de Comercio de EE.UU., le dijo a CNBC el jueves que la exención temporal de aranceles para las importaciones de piezas de automóviles de Canadá y México podría extenderse a todos los productos que forman parte del tratado de libre comercio entre los tres países.

Los 34 capítulos del tratado, renovado durante el primer mandato de Trump, cubren entre otras cosas automóviles, productos lácteos y madera, así como servicios financieros.

El acuerdo incluye una revisión cada seis años.

Sheinbaum no espera más aranceles

Sheinbaum aseguró que, en la llamada con Trump de este jueves, el presidente de EE.UU. tenía la intención de mantener los aranceles que entraron en vigor el martes, pero que con la conversación planteó una alternativa.

Según la presidenta, EE.UU. incluirá a México «en una revisión distinta de tarifas recíprocas» en la que el gobierno de Trump impondrá aranceles a todos los países del mundo que tengan impuestos a la importación de productos estadounidenses.

«En el caso de México, prácticamente casi todo es sin aranceles. Ni nosotros les cobramos aranceles, ni ellos nos cobran aranceles a nosotros. Entonces, cuando lo manda al 2 de abril, está poniendo a México en ese marco de aranceles recíprocos», expuso Sheinbaum en una conferencia de prensa.

«El 2 de abril ya no es una fecha como la de febrero o marzo, en donde solamente [impondría aranceles] a Canadá, México y China. El 2 de abril va a estar todo el mundo en esa circunstancia. México, al no cobrar aranceles a EE.UU., la relación recíproca es que no nos cobren aranceles», afirmó.