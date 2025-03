Sheinbaum desmiente acuerdo secreto con Trump para evitar aranceles

México buscará otros socios si los aranceles se mantienen



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este viernes la existencia de un acuerdo secreto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para lograr el aplazamiento de aranceles del 25% a productos mexicanos.

“Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos. No es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

De esta manera enfatizó que durante la plática que sostuvo el jueves con el mandatario estadounidense, los argumentos para evitar estos gravámenes fueron los resultados que tuvo su administración en temas de seguridad.

“Y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad, que tiene que ver con la justicia”, señaló.

Durante la llamada la jefa del Ejecutivo Federal expuso al presidente Donald Trump que durante el mes de febrero hubo reducción del 41,5% en las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos.

El jueves, México y Estados Unidos lograron un nuevo acuerdo para aplazar un mes más la imposición del 25% de aranceles a productos mexicanos.

“México fue tratado con mucho respeto. Y llegamos a este acuerdo que realmente beneficia a ambas naciones: Seguir colaborando, cooperando en distintos temas y al mismo tiempo, en el marco del respeto entre nosotros, mantener esta cooperación”, destacó.

Esta medida podría entrar en vigor el próximo 2 de abril, fecha en la que Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países.

Sheinbaum continuará las alianzas entre México y EE UU



En el marco del acuerdo que se logró la semana pasada, Sheinbaum insistió en que se seguirá trabajando y colaborando con Estados Unidos, en una reunión con diversos miembros de su gabinete que se reunieron con funcionarios estadounidenses para abordar temas como seguridad y narcotráfico.

“Claro que eso genera confianza. Pero aquí es un asunto de lo que hagamos todos los días. Todos los días. En la cooperación para el desarrollo con respeto a nuestras soberanías”, enfatizó.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos tiene un tratado comercial con México, que permite que los productos mexicanos no enfrenten aranceles debido al principio de reciprocidad.

“Si nosotros no le ponemos impuestos a lo que llega de Estados Unidos, pues Estados Unidos tampoco le pondrá impuestos a lo que llega de México porque es la reciprocidad“, afirmó.

Además, refirió que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá seguirá vigente y se prevé su revisión para 2026. Los productos dentro de este tratado, será excluidos del pago de aranceles.

Noticias Relacionadas



El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras! Apoya a .