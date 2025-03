Colombia bajo amenaza: los ataques con drones contra civiles en aumento

El uso de drones en conflictos armados no es nuevo, pero su proliferación en Colombia está generando preocupación por el impacto en la población civil. Los drones ofrecen a los grupos armados la capacidad de llevar a cabo ataques precisos y mortales sin exponer a sus combatientes al peligro directo de combate.

Esta tecnología también plantea desafíos para las fuerzas estatales, que deben adaptarse rápidamente para contrarrestar las amenazas que representan los drones. En este sentido, el gobierno colombiano está implementando medidas para regular el uso de drones y fortalecer la capacidad de defensa contra estos ataques.

Sin embargo, la complejidad del conflicto en Colombia, con múltiples actores armados y intereses en juego, hace que la situación sea aún más difícil de manejar. La población civil, que ya ha sufrido décadas de violencia y desplazamiento, se ve ahora amenazada por una nueva forma de terror que desafía incluso las normas internacionales de guerra.

Es fundamental que la comunidad internacional preste atención a la situación en Colombia y apoye los esfuerzos para proteger a la población civil y promover una solución pacífica al conflicto. Los ataques con drones son solo un síntoma de un problema más profundo que requiere un enfoque integral y sostenido para lograr la paz y la estabilidad en la región.

Mientras tanto, en El Plateado y otras comunidades afectadas, la vida cotidiana se ve interrumpida por el zumbido constante de los drones, recordando a los residentes que la guerra moderna ha llegado a sus puertas, con consecuencias devastadoras para aquellos que se encuentran atrapados en medio del conflicto.

En años anteriores, solo se habían registrado unos pocos incidentes relacionados con el uso de drones en conflictos armados. Sin embargo, en el último año, se ha observado un aumento significativo en el uso de drones por parte de grupos armados en Colombia, especialmente en regiones donde operan guerrillas y grupos disidentes de las FARC y el ELN.

Los comandantes militares expresaron sus preocupaciones en marzo del año pasado y luego publicaron videos, supuestamente interceptados por la inteligencia militar, que mostraban a estas unidades rebeldes preparándose y practicando con pequeños drones disponibles comercialmente, como el DJI Pro 4. En algunos casos, utilizaban bolsas de azúcar para probar la carga de despegue.

Estos drones tienen una carga útil máxima de un kilo, lo que les permite transportar una carga explosiva de unos 500 gramos en un tubo de plástico con clavos como metralla. Este tipo de bombas ligeras lanzadas por drones pueden causar un gran daño en un radio de cinco metros, según relatos de testigos presenciales.

La utilización de drones en combates entre grupos armados rivales ha sido especialmente evidente en la región de Norte de Santander, donde la guerrilla del ELN ha estado enfrentando al Frente 33, un grupo disidente de las FARC. Incluso se han descubierto depósitos de armas del ELN que incluían drones y explosivos en la localidad de Tibú.

Esta nueva generación de armamento aéreo ha desencadenado una carrera armamentista entre los grupos armados, donde se compite por dominar el espacio aéreo. En Nariño, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está luchando contra los Comuneros del Sur, un grupo disidente del ELN que ha demostrado gran destreza en el uso de drones para ataques letales.

Los Comuneros del Sur han reclutado un equipo de operadores expertos en tecnología, conocidos como «droneros», y han logrado impactar de manera letal a sus enemigos con drones que pueden transportar explosivos a una altura de 500 metros.

Ante esta amenaza, el ejército colombiano ha intensificado sus esfuerzos para desplegar dispositivos que puedan desactivar los drones enemigos antes de que puedan entregar su carga mortal. Se han utilizado sistemas antidrones, como el Crow, de fabricación española, con éxito en eventos de alto perfil.

A pesar de los avances en tecnología militar para neutralizar los drones enemigos, los civiles se encuentran en una situación vulnerable ante estos ataques. Los incidentes de daños colaterales y ataques contra estructuras civiles han aumentado, dejando a la población civil expuesta a los peligros de la guerra con drones.

En conclusión, el uso de drones en conflictos armados en Colombia ha evolucionado rápidamente en los últimos años, generando una nueva dinámica de combate aéreo entre grupos armados. Mientras que las fuerzas militares han desarrollado tecnologías para contrarrestar esta amenaza, los civiles siguen siendo los más afectados por estos ataques, lo que subraya la urgencia de encontrar soluciones para proteger a la población civil en medio de este conflicto armado. En medio de la guerra en Colombia, un nuevo peligro ha surgido: los drones armados. Estas letales máquinas han sido utilizadas por grupos armados y fuerzas militares en el país, lo que ha llevado a un aumento en el número de civiles que han sido afectados por su uso. De acuerdo con un informe reciente, el 60% de las víctimas de drones en Colombia eran civiles.

La historia de Colombia está marcada por tragedias causadas por armamentos de fabricación casera, como el trágico incidente de 2002, cuando un cilindro bomba de las FARC explotó en una iglesia y mató a 80 civiles que se refugiaban allí. Si bien los drones pueden parecer armas más precisas, existe una preocupación creciente de que los dispositivos de interferencia utilizados para proteger a las tropas puedan hacer que los drones detonen contra civiles inocentes.

Un líder comunitario, que pidió permanecer en el anonimato, expresó su preocupación: «Una vez desactivadas, estas cosas podrían estrellarse y explotar al impactar. No tenemos forma de detenerlas». Hasta el momento, no existen datos específicos sobre las víctimas civiles de drones en Colombia, pero es probable que esta información se incluya en futuros informes. Un análisis de información de dominio público revela que comunidades en varios departamentos del país han sido bombardeadas por drones.

Entre los departamentos en riesgo según los hallazgos militares de armamento escondido se encuentran Norte de Santander, Arauca, Huila, Guaviare y Vaupés. Todo parece indicar que la guerra con drones en Colombia, y el número de víctimas inocentes, alcanzará nuevas cotas en 2025.

Steve Hide, periodista y consultor de ONG con una vasta experiencia en Colombia y en todo el mundo, ha destacado la importancia de abordar esta preocupante tendencia. Hide, quien ha trabajado en logística para ONG internacionales en países como Colombia, Venezuela y Zimbabwe, ofrece capacitación en seguridad personal para periodistas a través del Pulitzer Center on Crisis Reporting.

