Renuncia de Omar Barboza a la Plataforma Unitaria Democrática por desacuerdo sobre participación en elecciones

La renuncia de Omar Barboza y las diferencias en la Plataforma Unitaria Democrática



El panorama político en Venezuela se ve sacudido una vez más con la renuncia del secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Omar Barboza. Esta decisión se da en medio de profundas diferencias internas en la coalición opositora, especialmente en lo que respecta al escenario electoral de 2025 y la estrategia a seguir tras el denunciado fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Barboza, quien ha estado al frente de la PUD desde el 23 de mayo de 2022, expresó en un comunicado su incapacidad para lograr la unidad en torno a la nueva estrategia para el rescate de la democracia. Afirmó que su presencia en la Secretaría Ejecutiva ya no era útil dadas las circunstancias políticas actuales y decidió renunciar de manera irrevocable a su cargo.

El ex presidente de la Asamblea Nacional (AN) señaló que su motivación principal para mantenerse en sus funciones era lograr acuerdos unitarios, pero al verse limitado a temas administrativos intrascendentes, optó por apartarse. Barboza, quien es dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), organización que ha decidido participar en los comicios regionales y parlamentarios fijados para el 25 de mayo, se distanció de la postura de la mayoría de los partidos miembros de la PUD, quienes prefieren no acudir a las urnas hasta que se respete la voluntad popular del 28 de julio.

El Movimiento por Venezuela (MPV), con Simón Calzadilla y Andrés Caleca, también promoverá candidaturas y llamó a votar en las elecciones del 25 de mayo. Barboza admitió que tomó la decisión en privado y ofreció disculpas por no haberlo conversado previamente en el seno de la PUD, agradeciendo la confianza depositada durante su gestión.

El dirigente opositor reprochó a los partidos miembros de la PUD por haberse pronunciado por separado sobre la participación en los próximos comicios, lo cual debilitó la posibilidad de una posición en común. A pesar de sus esfuerzos por promover un debate interno para llegar a una decisión consensuada, las diferencias y el temor a filtraciones de información dificultaron el proceso.

En medio de este escenario, Stalin González, miembro de Un Nuevo Tiempo, señaló la necesidad de revisar el funcionamiento de la Plataforma Unitaria, ya que ha perdido su objetivo original debido a las discrepancias entre los partidos que la conforman. Barboza, en su comunicado de renuncia, destacó que la falta de unidad y consenso en esta nueva etapa de lucha por restablecer la democracia en Venezuela ha dificultado la creación de condiciones políticas para enfrentar la situación actual.

La renuncia de Omar Barboza y las diferencias internas en la Plataforma Unitaria Democrática evidencian los desafíos que enfrenta la oposición venezolana en su lucha por restablecer la democracia en el país. La incertidumbre sobre la estrategia a seguir y la falta de unidad entre los partidos opositores plantean interrogantes sobre el futuro político de Venezuela y la capacidad de la oposición para enfrentar los desafíos que se presentan en el camino hacia la democracia.