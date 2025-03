Nervis Villalobos y Javier Alvarado denuncian solicitud de información sobre Podemos por parte de la policía

Ex altos funcionarios venezolanos declaran sobre supuestas investigaciones a Podemos



El pasado lunes, los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado comparecieron ante la Audiencia Nacional española para declarar sobre reuniones que mantuvieron con altos mandos policiales entre 2015 y 2016, en las cuales se les habría solicitado información sobre el partido de izquierda Podemos y posibles vínculos con Venezuela.

Según las declaraciones de Villalobos, durante una reunión en Washington en 2015 con el inspector Bonifacio Díez, este le habría proporcionado fichas policiales de miembros de Podemos, las cuales luego fueron incautadas en un registro en su casa. Sin embargo, el exviceministro señaló que no recuerda de quién eran esas fichas y que nunca las recuperó.

Por su parte, Javier Alvarado afirmó que, al llegar a España desde Venezuela, solicitó una reunión con la Policía. Durante dos encuentros con el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y otros policías, Alvarado entregó documentación sobre supuestos pagos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, tras lo cual le preguntaron sobre Podemos. Aunque no recordaba exactamente qué documentación aportó, aseguró que no existía ninguna investigación formal sobre el partido.

Estas declaraciones se enmarcan en la investigación que lleva a cabo el juez Santiago Pedraz, quien indaga si durante el gobierno de Mariano Rajoy se realizaron investigaciones irregulares y sin aval judicial a Podemos y sus diputados. Podemos, surgido de las movilizaciones ciudadanas conocidas como los indignados, se caracterizó por cuestionar el sistema de partidos tradicional en España.

Entre los ex altos cargos del Ministerio de Interior de la época investigados en este caso se encuentran el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, quienes niegan haber impulsado investigaciones para desacreditar a Podemos.

Estas declaraciones han generado controversia y han puesto en entredicho la imparcialidad de las instituciones en España. El caso sigue en desarrollo y se espera que nuevas revelaciones arrojen luz sobre este polémico tema.

En resumen, las declaraciones de Villalobos y Alvarado ante la Audiencia Nacional española han puesto de manifiesto la presunta existencia de investigaciones a Podemos por parte de altos mandos policiales durante el gobierno de Mariano Rajoy. Este caso sigue siendo objeto de investigación y sus implicaciones podrían ser significativas en el ámbito político español.