Goldschmidt sin preocupaciones por lesión de espalda

## Paul Goldschmidt se retira del juego por dolor de espalda

El primera base veterano Paul Goldschmidt se vio obligado a abandonar el juego de la Liga de la Toronja de los Yankees contra los Azulejos después de solo dos turnos al bate el pasado lunes. El motivo detrás de su salida fue un dolor en la espalda que lo aquejaba desde hacía varios días, aunque el jugador aseguró que no tiene preocupaciones sobre su disponibilidad para el Día Inaugural.

Goldschmidt, quien se fue de 1-0 con una base por bolas en el partido, realizó una destacada atrapada en el segundo episodio antes de ser reemplazado defensivamente por T.J. Rumfield en la parte baja de la tercera entrada. El manager de los Yankees, Aaron Boone, tomó la decisión de sacarlo del juego para no agravar la lesión.

El jugador declaró: “Mi espalda ha estado un poco adolorida, así que él simplemente tomó la decisión de pararme ahí después de tres innings. Puedo jugar algunas entradas; probablemente podría haber jugado todo el juego. En el Entrenamiento de Primavera, simplemente tratas de ser inteligente. Éste fue probablemente un momento [en el que] no hay necesidad de forzar algo y hacerlo más doloroso”.

Goldschmidt, conocido por su durabilidad a lo largo de su carrera, ha participado en al menos 150 partidos en cada una de las últimas 11 temporadas completas de Grandes Ligas. El jugador, siete veces convocado al Juego de Estrellas, firmó recientemente un contrato de un año y US$12.5 millones con los Yankees en diciembre.

El dolor en la espalda de Goldschmidt, que ha estado presente durante “cuatro o cinco días”, no se ha intensificado, pero el jugador consideró prudente no arriesgar su salud a una semana del inicio de la temporada regular. “Realmente no estuvo peor hoy. No quieres que empeore con una semana más o menos por delante”, afirmó.

A pesar de la lesión, Goldschmidt se mostró confiado en su capacidad para recuperarse a tiempo y estar listo para el inicio de la temporada. Su historial de resistencia y rendimiento en el terreno de juego respaldan su optimismo, lo que tranquiliza a los aficionados de los Yankees y al cuerpo técnico del equipo.

