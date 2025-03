Trump inicia despidos masivos en Voice of America: Impacto en la libertad de prensa

Donald Trump comienza despidos en masa en Voice of America



La administración del presidente Donald Trump ha iniciado despidos masivos en Voice of America (VOA) y otros medios financiados por el gobierno. Esta acción deja en evidencia la intención de la administración de desmantelar cabeceras consideradas críticas para la influencia estadounidense.

El pasado domingo, todos los empleados de VOA fueron puestos en licencia, y al día siguiente, el personal contratista recibió un correo electrónico notificándoles que serían despedidos a finales de marzo. Este abrupto despido afecta a una gran parte de la plantilla de VOA, siendo la mayor proporción de personal en los servicios de lengua no inglesa.

Es importante destacar que muchos de estos contratistas no son ciudadanos estadounidenses, lo que significa que podrían depender de sus trabajos en VOA para mantener sus visas de permanencia en Estados Unidos. Aunque la mayoría del personal a tiempo completo de VOA no fue despedido de inmediato, siguen en suspensión administrativa y se les ha pedido no presentarse a sus puestos de trabajo.

Voice of America, fundada durante la Segunda Guerra Mundial, transmite en 49 idiomas en todo el mundo con la misión de llegar a países donde la libertad de prensa es limitada. Con la incertidumbre en VOA, algunos de sus servicios han tenido que poner música debido a la falta de nuevos programas.

En cuanto a la estructura de la agencia, se ha informado que contaba con 3.384 empleados en el año fiscal 2023 y había solicitado 950 millones de dólares para sus operaciones en el año fiscal vigente.

Esta decisión de la administración Trump ha generado preocupación y controversia en el ámbito periodístico, ya que se considera un ataque a la libertad de prensa y a la independencia de los medios financiados por el gobierno. La situación en VOA refleja un panorama delicado para el periodismo en Estados Unidos y la importancia de proteger la diversidad de opiniones y la libertad de expresión.

En medio de esta crisis en VOA, es fundamental recordar la importancia del periodismo independiente y del apoyo de los lectores para garantizar la continuidad de medios que informen de manera objetiva y crítica. El periodismo libre de censuras es esencial para una sociedad democrática y plural.

En conclusión, los despidos masivos en Voice of America bajo la administración de Donald Trump representan un desafío para la libertad de prensa y la diversidad informativa. Es necesario seguir de cerca el desarrollo de esta situación y defender los principios fundamentales del periodismo independiente en un contexto de incertidumbre y cambios en los medios de comunicación.