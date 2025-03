Manuel Rosales: Las sanciones no generan cambios políticos

El impacto de las sanciones de Estados Unidos en Venezuela y la postura de Manuel Rosales



En medio de la creciente tensión política en Venezuela, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, ha hecho pública su postura sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos al país sudamericano. En un breve discurso, Rosales expresó su desacuerdo con las medidas tomadas por la Casa Blanca, especialmente en lo que respecta al fin de la licencia a la petrolera Chevron.

Manuel Rosales, presidente y líder del partido Un Nuevo Tiempo, es conocido por su participación como candidato a la presidencia de Venezuela en 2006 y en 2024. En su intervención, el político venezolano dejó claro que no apoya la política de sanciones implementada por Estados Unidos, argumentando que no considera que sea efectiva. "No estamos de acuerdo con ese formato de hacer políticas en el que algunos creen y nosotros respetamos", afirmó Rosales.

Las declaraciones de Rosales llegan en un momento crucial para la política venezolana, en el que diversas facciones de la oposición están debatiendo sobre su participación en las próximas elecciones parlamentarias y regionales programadas para el 25 de mayo.

El gobernador zuliano destacó su alejamiento de la política de sanciones impulsada por Estados Unidos y parte de la oposición venezolana, señalando que nunca ha estado de acuerdo con esta forma de hacer política. Rosales hizo hincapié en que, según estudios elaborados por especialistas, las sanciones no generan cambios políticos significativos en los países donde se aplican.

Además, el político venezolano alertó sobre el impacto negativo de las sanciones en diversos sectores económicos de Venezuela, como el industrial, comercial y agropecuario. "Ustedes saben lo que eso significa para el sector industrial, comercial y agropecuario. Además para el empleo, para las oportunidades de todos los venezolanos", subrayó Rosales.

Las palabras de Manuel Rosales cobran relevancia en un contexto marcado por la reciente revocación de la licencia a Chevron por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro estadounidense. Esta medida ordena a la petrolera cesar sus operaciones en Venezuela, lo que ha generado preocupación en el ámbito económico del país.

Adicionalmente, el secretario de Estado, Marco Rubio, amenazó con imponer nuevas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro si no se incrementaba el ritmo de vuelos de deportación de venezolanos desde territorio estadounidense.

En conclusión, las declaraciones de Manuel Rosales ponen de manifiesto la división existente dentro de la oposición venezolana respecto a la efectividad y las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Mientras tanto, Venezuela continúa enfrentando desafíos económicos y políticos que requieren de soluciones consensuadas y efectivas para garantizar el bienestar de su población.