Posible ausencia de Mookie Betts en el Opening Day

Mookie Betts sigue fuera de acción en la temporada 2025 de la MLB



La temporada 2025 de la Major League Baseball está a punto de iniciar, y para Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles, las noticias no son del todo positivas. El jugador, una pieza fundamental en la alineación del equipo dirigido por Dave Roberts, continúa ausente debido a una misteriosa enfermedad que lo mantiene fuera de juego.

Según reportes, Betts está luchando con una enfermedad no revelada que ha afectado su peso, pasando de 175 a 157 libras. A pesar de someterse a pruebas médicas que no muestran anomalías, el jugador sigue teniendo dificultades para comer, lo que ha generado incertidumbre sobre su regreso a la alineación de los Dodgers.

El jugador se perdió la Serie de Tokio y los primeros dos juegos de la temporada regular en el Domo de Tokio. Posteriormente, tuvo que regresar a Estados Unidos para continuar con su recuperación, siendo descartado incluso para un partido de exhibición contra los Angelinos de Los Ángeles.

En declaraciones a la prensa, Betts reveló que ha sido incapaz de mantener alimentos sólidos en su estómago sin vomitar durante al menos dos semanas, lo que le ha llevado a perder alrededor de seis kilos. A pesar de sentirse bien físicamente y poder realizar ejercicio, la imposibilidad de ingerir comida sólida ha sido un obstáculo en su recuperación.

"Me siento genial. Mi cuerpo se siente genial. He podido hacer ejercicio. He podido hacer prácticamente todo menos comer, lo cual es extraño. Así que los síntomas han desaparecido un poco, nada más que tengo que ver cómo calmar mi estómago", comentó Betts.

La incertidumbre en torno al estado de salud de Betts ha generado preocupación entre los fanáticos de los Dodgers, quienes esperan ansiosos su regreso a la alineación. Su ausencia se ha sentido en el campo, ya que su habilidad tanto en el bate como en el campo es invaluable para el equipo.

A pesar de las pruebas médicas limpias, la condición de Betts sigue siendo un misterio para el equipo médico de los Dodgers. Se espera que el jugador continúe recibiendo tratamiento y seguimiento médico para determinar la causa de su enfermedad y poder establecer un plan de recuperación adecuado.

En medio de la incertidumbre, los Dodgers y sus seguidores mantienen la esperanza de que Mookie Betts pueda recuperarse por completo y regresar pronto a las filas del equipo. Su presencia en el terreno de juego es fundamental para las aspiraciones del equipo en la temporada 2025 de la MLB, y todos aguardan con optimismo su pronta recuperación.