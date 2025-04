3 de cada 4 venezolanos deportados a El Salvador no tenían historial delictivo, según ’60 Minutes’

Una investigación realizada por el popular programa de televisión estadounidense 60 Minutes, reveló que al menos 75% de los venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos a El Salvador y recluidos en el Centro de Reclusión contra el Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad para pandilleros, no tienen antecedentes penales.

«El gobierno de Trump ha publicado muy poca información sobre los migrantes venezolanos enviados a prisión en El Salvador. Sin embargo, documentos internos del gobierno obtenidos por 60 Minutes y registros públicos indican que una abrumadora mayoría no presenta antecedentes penales aparentes ni cargos penales«, se comenta en el programa.

El gobierno de Trump afirma que el hecho de que los migrantes no tengan antecedentes penales no significa que no pertenezcan a una pandilla ni que no sean peligrosos.

En el informe del programa concluye que al menos 22% de los hombres de la lista sí tienen antecedentes penales en Estados Unidos o en el extranjero. La mayoría de los delitos no son violentos, como robo, hurto en tiendas y allanamiento de morada.