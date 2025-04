El reguetonero Arcángel anunció este martes que recibió el alta hospitalaria, luego de pasar por «la prueba más grande» que Dios y la vida le han «puesto» tras una intervención en su corazón «enfermo y mal herido».

«Estoy pasando y a la vez superando la prueba más grande que Dios y la vida me han puesto, tengo un corazón enfermo y mal herido que, a pesar de todo, se rehúsa a dejar de latir (sic)», expresó en una publicación hecha en su cuenta de Instagram.

En la publicación, aparece una foto de Arcángel sin camisa, acostado en una camilla de un hospital, mostrando una herida tapada en su corazón y un tubo que aparenta ser un drenaje al mencionado músculo.

Igualmente, aparece una fotografía del vocalista con un profesional de la salud y un video de cuando el artista fue dado de alta y se despide del cuarto en el que estuvo recluido.

«Nuevamente el gran soberano señor me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo hacerle quedar mal! Terminé un álbum en la etapa mas difícil de mi recuperación, duele, molesta, pica y arde pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargara por el resto de mi vida (sic)», agregó.