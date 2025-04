Confirman el pago del Bono de Guerra Económica para este 24 de abril 2025.

Bono de Guerra, abril 2025: ¿cuándo llegó el aumento por el Sistema Patria?

El pago del Bono de Guerra Económica de abril 2025 inició respetando la secuencia habitual: comenzó con los trabajadores del sector público, continuó con los jubilados y, finalmente, se les transfirió el monto a los pensionados inscritos en el Sistema Patria. Así quedaron las fechas:

Bono de Guerra para trabajadores públicos: lunes 14 de abril

Bono de Guerra para jubilados: viernes 18 de abril

Bono de Guerra para pensionados: lunes 21 de abril

¿Cuál es el monto con aumento del Bono de Guerra de abril 2025 en Venezuela?

El Bono de Guerra Económica de abril 2025 llegó con un aumento en comparación con el monto otorgado en marzo. Este incremento se vio reflejado en los pagos a trabajadores activos, jubilados y pensionados del IVSS, quienes fueron los últimos en recibir el valor económico actualizado. Así quedaron los montos:

Trabajadores públicos: recibieron 7.020 bolívares

Jubilados: recibieron 7.090 bolívares

Pensionados: recibieron 3.510 bolívares

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección «Monedero» y selecciona «Retiro de fondos». Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en «Continuar» y confirma la operación al hacer clic en «Aceptar».

¿Por qué no me pagan el Bono de Guerra?

El posible que no te llegue el Bono de Guerra porque tu número de celular no está afiliado a un solo usuario en Patria. A este motivo se suma el hecho de que, si no registraste el mismo número telefónico en el sistema Patria y en el banco, no te llegará el beneficio.

Por otro lado, tampoco te llegará el bono si realizaste transferencias de fondo o gasolina subsidiada a terceros que no forman parte de tu núcleo familiar. A propósito de esto, recuerda que debes actualizar periódicamente tus datos de perfil en el Sistema Patria.

¿A qué número escribo para saber si recibo el Bono de Guerra?

Para confirmar si eres beneficiario del Bono de Guerra a través del Sistema Patria, no es necesario comunicarte con un número telefónico específico. La consulta se puede hacer directamente en la plataforma, siguiendo estos sencillos pasos:

Accede al Sistema Patria: Ingresa al sitio web oficial www.patria.org.ve e inicia sesión con tu cédula y contraseña. Verifica los bonos activos: Una vez dentro, dirígete a la sección «Protección Social» en el menú principal, donde podrás revisar todos los bonos disponibles y activos en tu cuenta.

¿Qué es el Bono de Guerra?

El Bono de Guerra es una ayuda económica para trabajadores del sector público, pensionados y jubilados, que envía el régimen de Nicolás Maduro a través del Sistema Patria ante las dificultades derivadas de la crisis. Entregado cada mes, este subsidio busca mitigar el impacto de la inflación y la devaluación de la moneda.