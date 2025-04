Margarita: Alertan problemas con bombonas de Gas +VIDEO

Tras la explosión de una bombona de gas que generó el incendio de una casa en Santa Ana, municipio Gómez, se alerta nuevamente sobre las fallas en las bombonas de gas.

La familia afectada por el incendio, hizo público su pesar, pues aunque dan gracias a Dios por haber salvado sus vidas, perdieron todos sus bienes a consecuencia de un accidente que pudo evitarse.

«Quiero expresar mi profunda indignación y rabia ante la situación que he vivido debido a la fuga de gas de las bombonas del gobierno. Mi casa se ha explotado por esta negligencia, un hecho que no solo ha puesto en riesgo mi vida, sino también la de mi FAMILIA y vecinos. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, se nos exponga a tales peligros por falta de control y responsabilidad.

No soy el único afectado; he sabido de al menos dos casos más donde las bombonas han tenido fugas, AL MISMO TIEMPO pero gracias a que pudieron solventar la situación a tiempo, no hubo consecuencias fatales. Sin embargo, ¿es necesario llegar a situaciones extremas para que se tomen medidas adecuadas?

CASI PERDEREMOS LA VIDA!

La necesidad y los riesgos que enfrentamos son inaceptables.

Exijo que se tomen acciones inmediatas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y que se brinde ayuda a quienes hemos sufrido las consecuencias de esta falta de diligencia».

En efecto, en ocasiones se ha advertido que la eliminación de la entrega directa de cilindros de gas por el traslado independiente hacia consejos comunales es un riesgo latente, además del deterioro de las bombonas y la imposibilidad de reposición.