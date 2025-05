“Un Papa cercano al pueblo”… Venezolano en Perú relata su experiencia junto a León XIV

Jesús Cordero, un venezolano residenciado en Perú, compartió su testimonio sobre la relación que mantuvo con quien ahora ostenta el máximo liderazgo de la Iglesia Católica bajo el nombre de papa León XIV. Se trata de Robert Prevost, a quien conoció durante su misión pastoral en la diócesis de Chiclayo, en el norte del país andino.

Cordero, quien actualmente forma parte del equipo de pastoral de movilidad humana y migrantes de la congregación de los padres scalabrinianos, recordó cómo se cruzaron sus caminos con el entonces obispo Prevost durante uno de los periodos más desafiantes de los últimos años. “En el año 2021, me enviaron a la diócesis de Chiclayo para fortalecer la pastoral de migrantes. Terminé la plena pandemia y comencé ese trabajo en esta hermosa diócesis del Perú”, relató.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy, transmitida por el circuito Onda de Unión Radio, Cordero se refirió a Prevost como un líder con profundo sentido de servicio. “Tuve la oportunidad de estar muy de cerca con Monseñor, un obispo muy cercano al pueblo, que trabajaba por los comunes, donde él era el primero en servir”, afirmó.

La elección de Prevost como nuevo pontífice fue una sorpresa para el venezolano, quien aún no logra asimilar del todo la magnitud del acontecimiento. “Cuando recibí la llamada, no podía creerlo. Nunca imaginé que sería él. La emoción fue indescriptible”, confesó. Agregó, con entusiasmo: “Toda mi vida he deseado conocer al papa, y ahora tengo la dicha de haber trabajado con alguien que se convertiría en el líder de la Iglesia”.

Consultado sobre cómo fue recibida la noticia en la comunidad donde ambos trabajaron, Cordero destacó que la imagen de León XIV permanece intacta como la de un hombre humilde, siempre dispuesto a escuchar. “La imagen del papa León XIV es la de un líder accesible, que siempre estuvo con los humildes. Lo veíamos en los mercados populares, un verdadero papa peregrino”, comentó.

Respecto al rumbo que podría tomar su pontificado, Cordero no dudó en mostrar confianza en la continuidad del legado de Francisco. “El Papa León será un papa para todos, un Papa que estará con el pueblo”, concluyó.

