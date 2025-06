Rotura de Tubería Submarina Compromete el Abastecimiento de Agua en Nueva Esparta y Sucre

Una ruptura en una tubería submarina, ubicada a 150 metros de la costa de Salazar, en el municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, ha generado una crisis en el suministro de agua potable hacia la isla de Margarita.

Este incidente, reportado por pescadores locales, no es un hecho aislado, ya que aseguran que el problema ocurre entre cuatro y cinco veces al año sin que se adopten soluciones definitivas.

Según declaraciones de un representante del gremio pesquero, las reparaciones realizadas hasta ahora no han sido efectivas.

“Cada vez que se rompe, colocan parches que no duran. Pagan grandes sumas a empresas de buzos no certificados, pero no resuelven el problema de fondo”, denunció.