Claudio Custodio: Esperamos este año poner el candado a ese campeonato.

“El Candado de Margarita” está de regreso… El lanzador dominicano Claudio Custodio nuevamente dirá presente en la temporada 2025-2026 de la LVBP con el uniforme de Bravos de Margarita, convirtiéndose en la primera pieza importada confirmada por los insulares para la venidera campaña.

“Les informo que estaré un año más con los Bravos y ojalá que no sea uno, sino muchos años más, donde podamos ver cosas favorables para cada uno de nosotros, tanto para los jugadores como para los fanáticos. Esto para mí significa mucho, porque sentí verdaderamente un apoyo por parte de ellos, eso es algo que no se puede expresar con palabras, ese afecto del público”, manifestó el derecho antillano.

“Muy satisfechos con la contratación de Claudio para este nueva temporada. Es un jugador comprometido con Bravos y fue una de las piezas claves para llegar a nuestra primera final”, destacó el gerente general del equipo margariteño, Yves Hernández.

Por su parte, el gerente deportivo José Manuel Fernández agregó: “Custodio es clave dentro de nuestro plan 2025-2026. El año pasado se convirtió en nuestro cerrador estelar, él está cómodo con Bravos y los aficionados lo han hecho sentir en casa. Estamos muy felices de contar nuevamente con él”.

Sobre su reciente experiencia con los isleños, Custodio expresó que “en lo personal, la temporada me enseñó grandes cosas, no solamente porque pude ser cerrador del equipo, sino porque pude hacer el trabajo cuando ellos me daban la pelota, que ese realmente era el objetivo, era el plan, hacer el trabajo. Esperemos que este año, Dios mediante, las cosas sigan saliendo bien”.

En su primera temporada con el conjunto insular, Claudio Custodio trabajó 34.2 inning durante la ronda eliminatoria, dejó record de 3-2 y 2.34 de efectividad. Asimismo, en el Round Robin tuvo una impecable actuación en 11 compromisos, en los que logró 7 rescates, dejando su efectividad en 2.03. Durante la final, vio acción en tres compromisos, dejando intacta su efectividad (0.00), tras apenas recibir tres hits y una carrera sucia en todas sus apariciones.

“Vengo a tratar de hacer las cosas de la mejor manera, compartir con la fanaticada, porque ellos son los que encienden el ánimo de los jugadores, se apoyan y se motiva uno a sacar fuerza de donde no hay. Queremos lograr ese campeonato, tenemos la oportunidad, si Dios lo permite, este año, de ponerle realmente el sello a ese campeonato, que no nos quedemos a dos juegos como el año pasado, sino que sobren juegos y ya seamos campeones”, dejó claro y sentenció Custodio.

