Margarita: Mega Jornada de Salud en Macho Muerto dio atención médica a 4.900 personas.

Más de 4900 atenciones se capitalizaron a través de la Mega Jornada de Salud que brindó el alcalde José Antonio González «El Chino» a los vecinos del Sector Macho Muerto, generando un significativo impacto en la salud y calidad de vida de los mariñenses. Iniciativa que forma parte del trabajo integral que su gestión impulsa por el bienestar de la comunidad.

«Para nadie es un secreto que desde que iniciamos la gestión hemos llevado estas mega jornada a los sectores populares con la intención de que los vecinos tengan acceso gratuito y continuo a los servicios básicos de atención primaria «.

Durante la jornada, los habitantes de Macho Muerto tuvieron acceso gratuitos a diferentes especialidades y servicios esenciales, entre las que destacan consultas de medicina general, odontología, pediatría, despistaje de hipertensión arterial, vacunación, valoración nutricional, y asistencia veterinaria, entre otros.

El alcalde José Antonio González ha destacado insistentemente en la importancia de llevar servicios de salud directamente a las comunidades y con esto, reafirma su compromiso de fomentar la salud y la mejora de la calidad de vida en todo el municipio Mariño.

Los vecinos hablan de la Mega Jornada

«No me puedo quejar, en estas jornadas siempre que he ido me han atendido muy bien. Desde que me enfermé he contado con las medicinas para la hipertensión porque el Chino me las da», comentó la vecina Iraida Suárez en la Mega Jornada realizada en la comunidad de Macho Muerto.

Iderma Urdaneta también se vio beneficiada en la Mega Jornada de Salud de Macho Muerto, y contó que tanto ella como sus hijos se han beneficiado se las gestión en materia de salud en Mariño. «Yo me siento muy feliz y orgullosa de contar con este alcalde, el nos ha ayudado mucho por eso estamos muy contentos. Yo hoy no tenía para hacerme los exámenes y hoy me atendieron con mucho cariño y ya tengo mi orden para los exámenes».

NOTIESPARTANO