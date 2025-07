Patria paga un bono de más de 12.000 bolívares sin registro.

¿Cómo se llama el nuevo bono para trabajadores públicos que no pide registro por Patria?

El bono de Corresponsabilidad y Formación de julio de 2025 ya se pagó por Patria. Este subsidio, que le corresponde a algunos trabajadores públicos en Venezuela, no pide un registro.

Desde el jueves 3 de julio, los beneficiarios de este bono pueden cobrarlo por el Sistema Patria. Para efectuar el retiro, ingresa a la pestaña de Protección Social, acepta el apoyo económico y transfiere los fondos a tu cuenta bancaria.

¿De cuánto es el bono para trabajadores públicos que llega en julio 2025?

El bono para trabajadores públicos o de Corresponsabilidad y Formación alcanza los 12.960 bolívares en julio 2025. Sin embargo, el Sistema Patria dio a conocer que los montos varían.

Así se anunció el pago del bono de Corresponsabilidad y Formación. Foto: X/Patria

¿Para quién es el bono de Corresponsabilidad y Formación de julio 2025?

El bono de Corresponsabilidad y Formación de julio es para los trabajadores públicos de nónimas especiales en tierras venezolanas. Solo los cargos de confianza del régimen de Nicolás Maduro cuentan con acceso a este subsidio.

¿Puedo registrarme para el bono de Corresponsabilidad y Formación?

No puedes registrarte para el bono de Corresponsabilidad y Formación. Patria nunca ha dispuesto de un link que permita inscribirse en el padrón de beneficiarios. Bajo esta premisa, el cobro no es posible si no trabajas en el sector público.