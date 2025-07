Un avión militar se estrella contra una escuela y deja 19 muertos en Bangladés.

Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladés se estrelló en el campus de una escuela en el área norte de Daca el lunes. Al menos 19 personas murieron, incluido el piloto, y 20 quedaron en estado crítico, según informaron funcionarios y medios locales.

La caída del caza, cuyo motivo no fue precisado, dejó también más de 100 heridos, de los cuales 83 fueron hospitalizados, según informó la oficina de prensa del dirigente interino Muhammad Yunus.

Según el Ejército y una funcionaria de bomberos, el F-7 BGI impactó en el campus de la Milestone School and College, en el área de Uttara, mientras los alumnos estaban haciendo exámenes o asistiendo a clases corrientes.

Saidur Rahman, un funcionario del Instituto Nacional de Quemados en Daca, dijo al principal diario en inglés de Bangladesh, The Daily Star, que el número de muertos aumentó a 16 en pocas horas.

The Daily Star informó de más de 100 heridos basándose en datos de varios hospitales. Los medios locales indicaron que la mayoría de los afectados eran estudiantes y fueron trasladados a diferentes centros médicos, incluido un hospital militar.

Familiares de los alumnos, en pánico

Padres y familiares entraron en pánico en el lugar mientras los rescatistas, usando bicitaxis de tres ruedas o lo que hubiera disponible, transportaban a los heridos.

Rafiqa Taha, una alumna de la escuela que no estaba presente en el momento del accidente, dijo a The Associated Press por teléfono que la Milestone School and College, con unos 2000 estudiantes, ofrece clases desde primaria hasta el 12° grado. El lunes, dijo, algunos estudiantes estaban tomando exámenes mientras otros asistían a clases regulares.

“Me aterrorizó ver los videos en la televisión”, dijo la estudiante de 16 años. “¡Dios mío! Es mi escuela”.

Miembros del servicio de bomberos y personal de seguridad de Bangladés retiran los restos del avión en Daca, el 21 de julio de 2025ABDUL GONI – AFP

“Cuando recogía a mis hijos y me dirigía a la puerta, me di cuenta de que algo venía por detrás… Escuché una explosión. Cuando miré hacia atrás, solo vi fuego y humo”, dijo Masud Tarik, profesor de la escuela.

Ambia Akter dijo que su hijo, Wasif Kader Bhuiyan, un estudiante de la escuela, estaba atrapado dentro del edificio y que no había podido comunicarse con él.

“Estaba intentando entrar al edificio del campus, pero no fue posible debido a la gran multitud”, dijo en una entrevista. “No sé qué le pasó”.

Miembros del servicio de bomberos y personal de seguridad de Bangladés llevan a cabo una operación de búsqueda y rescate en Daca, el 21 de julio de 2025ABDUL GONI – AFP

“Un alumno de tercer grado llegó sin vida, y otras tres personas, de 12, 14 y 40 años, fueron ingresados en el hospital”, dijo Bidhan Sarker, jefe de la unidad de quemados del Hospital y Colegio Médico de Daca, donde fueron trasladadas algunas de las víctimas.

Muhammad Yunus, jefe del gobierno interino de Bangladesh, afirmó que se tomarían las medidas necesarias para investigar la causa del accidente y garantizar la asistencia de todo tipo.

La oficina de relaciones públicas del Ejército de Bangladesh confirmó en un breve comunicado que el avión F-7 BGI estrellado pertenecía a la Fuerza Aérea. La funcionaria de bomberos Lima Khanam informó en principio de al menos un muerto y cuatro heridos.

“La pérdida sufrida por la Fuerza Aérea (estudiantes, padres, profesores, personal y otros) en este accidente es irreparable”, declaró.

El incidente se produjo poco más de un mes después de que un avión de Air India se estrellara contra una residencia de una facultad de medicina en la vecina ciudad india de Ahmedabad, causando la muerte de 241 de las 242 personas a bordo y 19 en tierra, lo que supone el peor desastre aéreo del mundo en una década.