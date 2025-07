Catar lanza candidatura oficial para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036.

El Comité Olímpico de Catar anunció este martes su intención de postularse como sede para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036, lo que marcaría la primera vez que este evento se celebre en Oriente Medio. La iniciativa ya ha sido comunicada oficialmente al Comité Olímpico Internacional (COI), con quien el país árabe ha iniciado conversaciones bajo el nuevo proceso de selección de ciudades anfitrionas.

La candidatura refleja lo que las autoridades cataríes describen como su “compromiso con el movimiento olímpico y paralímpico” y su voluntad de contribuir activamente al desarrollo del deporte a nivel global.

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, destacó la creciente influencia de Catar en el ámbito deportivo internacional, mientras que Joaan bin Hamad Al Thani, presidente del Comité Olímpico de Catar, subrayó que el país “cree en el poder del deporte para unir culturas, empoderar a las personas y liberar el potencial de los jóvenes”.

Catar ha sido anfitrión de múltiples torneos de gran envergadura, incluyendo el Mundial de Fútbol 2022, el Campeonato Mundial de Atletismo 2019, el Mundial de Balonmano Masculino 2015 y el Mundial de Pádel, consolidándose como un centro deportivo global.

No obstante, la postulación no está exenta de críticas. Organizaciones como Amnistía Internacional han cuestionado las condiciones laborales durante la preparación del Mundial 2022. Según The Guardian, más de 6.500 trabajadores habrían fallecido en el proceso de construcción, aunque los organizadores del torneo reconocieron únicamente 40 muertes, de las cuales solo tres fueron oficialmente atribuidas al trabajo.

Con esta postulación, Catar busca continuar su expansión como epicentro del deporte mundial, en medio de llamados a garantizar los derechos humanos en futuros proyectos.