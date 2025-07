Oliveros: «Licencia de Chevron no aumentará los sueldos, pero evitará que la inflación y la devaluación sean mayores»

El economista Asdrúbal Oliveros ve probable un incremento de la producción petrolera en Venezuela, luego que Estados Unidos le reactivara la licencia a Chevron.

De acuerdo con el especialista, ese aumento podría estar «cercano a la mitad» de lo registrado en el primer semestre, sin embargo, dijo que la duda está en entender cómo se cobrarán los recursos.

Anteriormente, la compañía repartía el dinero en tres áreas: cobro de deuda a PDVSA, reinversión en los campos petroleros y pago de impuestos. Como no podía cancelar en dólares, vendía divisas a la banca para obtener moneda local y así cumplir con su tributo.

«¿Qué está en duda? Hay tres posibilidades: que el acuerdo mantenga esa dinámica por lo que se esperaría un flujo importante de dólares. La segunda posibilidad es que el Estado no pueda recibir ni dólares ni bolívares y tengan que pagar con petróleo. Venezuela agarra ese crudo y lo vende a China con descuento o pagos en cripto. La tercera posibilidad, que es remota, entregan el petróleo y Venezuela lo vende en cualquier parte».

Si bien es cierto que la medida no beneficiará de manera directa a la colectividad, Oliveros asegura que sí tendrá un impacto positivo en el tema cambiario e inflacionario.

«El tema de esto es evitar ir a peor. Estas licencias no cambiarán el sueldo que recibirán como maestra o bombero recibirá, pero que el ritmo de inflación no sea mayor o la devaluación sea peor, sí ayuda. No es lo mismo enfrentar 150 % de inflación que 300 o 400 %. No es lo mismo enfrentar un tipo de cambio en 220 que en 140 bolívares.