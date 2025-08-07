Actriz mexicana Yolanda Andrade revela que tiene una enfermedad degenerativa.

La salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de especulación desde hace un buen tiempo, particularmente desde que la conductora y actriz mexicana fuera diagnosticado un aneurisma cerebral, en 2023.

Actriz mexicana Yolanda Andrade revela que tiene una enfermedad degenerativa

Luego de que un periodista en México filtrara unos audios asegurando que la actriz tiene esclerosis múltiple amiotrófica ella ha salido a poner los puntos sobre las íes y explicar qué sucede con ella.

«Tengo 2 diagnósticos y los 2 diagnósticos que tengo [los médicos] no tienen cura. Entonces, conclusiones, ¿qué quiere decir científicamente? Que me puedo morir antes que ustedes», exclamó Andrade a Telediario, en México, después de una estancia en Tulum.

«Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder caminar y etc.», exclamó con una notable dificultad para hablar. «Tengo 34 años trabajando en la tele [hay] gente que me abraza, que reza por mí, amigos que hace muchos años aparecían ahora han aparecido [cuando] más los necesito».

«Me dicen que voy muy bien muchachos», finalizó sobre su situación. «Me sentía mucho mejor en Tulum. Es más fácil caminar en la arena que en el asfalto».

La Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es conocida también como enfermedad de Lou Gehrig. Según fuentes es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal.

La ELA es una enfermedad progresiva y hasta el momento incurable que eventualmente afecta a la mayoría de los músculos voluntarios y causa atrofia, problemas musculares e incluso de la respiración.