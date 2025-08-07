Anuncian cierre parcial de la avenida Francisco de Miranda.

El Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) del municipio Sucre, en Caracas, anunció este miércoles el cierre parcial de la avenida Francisco de Miranda.

Cierre parcial de avenida Francisco de Miranda

A través de sus redes y canales de comunicación, el IMAT difundió un comunicado en el que informa el cierre parcial de la avenida Francisco de Miranda.

Anuncian cierre parcial de la avenida Francisco de Miranda

De acuerdo con la información difundida, el cierre será los días jueves y viernes 7 y 8 de agosto, desde el Museo de Transporte, hasta la calle Santa Ana, donde se encuentra el centro comercial Líder.



Vías alternas disponibles

Durante estos días, se estarán realizando labores de demarcación vial, en el marco de la segunda transformación del Plan Antonio José de Sucre.

Asimismo, insta a los conductores y medios de transporte a «tomar las medidas preventivas» y señala las siguientes vías alternas:

Avenida Rómulo Gallegos

Avenida Río de Janeiro