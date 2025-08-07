Christina Applegate revela el duro impacto de la esclerosis múltiple en su vida.

La conocida actriz estadounidense, Christina Applegate decidió hablar sobre cómo lleva su vida tras ser diagnosticada con la esclerosis múltiple (EM), una enfermedad crónica del sistema nervioso central, específicamente del cerebro y la médula espinal.

A través del podcast Conan O’Brien Needs a Friend, la actriz de 53 años, habló del desafío de vivir con esta enfermedad, que le causa mucho dolor.

Christina Applegate y la esclerosis múltiple

«Ya no salgo de casa», confesó, visiblemente emocionada Christina Applegate.

«Si la gente viera cómo es mi vida día a día, no podrían soportarlo. Porque yo a veces no puedo». relató que incluso tareas tan básicas como ir al baño pueden ser extremadamente dolorosas, comparándolo con «caminar sobre agujas y lava caliente».

Además, comentó que a veces se siente juzgada por su condición, debido a que “cuando les digo que también tuve cáncer de mama la gente responde ´Oh debiste haber hecho algo muy malo para merecer eso’“.

Christina Applegate describió algunos de los primeros síntomas de esta enfermedad, como la pérdida de equilibrio y entumecimiento en los pies.

Asimismo, confesó que fue Selma Blair -quien también tiene EM- quien la instó a consultar a un neurólogo. «Pensé, no puede ser que las dos, de la misma película, tengamos EM».