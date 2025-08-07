Cronograma Bonos Patria Agosto 2025: ¿Cuáles se pagarán esta semana?. Descubre todos los detalles incluyendo montos y fechas. Además, revisa el historial de pagos de mayo a julio.
Cronograma Bonos Patria Agosto 2025: ¿Cuáles se pagarán esta semana?
El Sistema Patria ha publicado un cronograma preliminar de pagos para la primera semana de agosto de 2025. A continuación, detallamos los bonos confirmados y aquellos pendientes de activación.
Pagos del 4 al 9 de agosto
- Bono Único Familiar: 1.890 Bs (depositado el 4 de agosto).
- 100% Amor Mayor: Pendiente (sin fecha confirmada).
- Beca Universitaria Media: Sin fecha de entrega.
- Beca Enseñanza Media: Pendiente por activación.
🔴 Bono ausente: El Corresponsabilidad y Formación, uno de los más altos (equivalente a ~110 USD), no aparece en el cronograma, pero podría pagarse en una fecha posterior.
Historial de subsidios pagados (mayo – julio 2025)
Julio 2025
- Bono Único Familiar: 1.620 Bs (2 de julio).
- Corresponsabilidad y Formación: 12.960 Bs (3 de julio).
- Robert Serra: 1.068,70 Bs (4 de julio).
- 100% Amor Mayor: 130 Bs (7 de julio).
- Beca Enseñanza Media: 405 Bs (7 de julio).
- Beca Universitaria: 607,50 Bs (7 de julio).
- Ingreso Especial de Vacaciones: 6.160 Bs (10 de julio).
- Ingreso Contra la Guerra Económica: 13.800 Bs (15 de julio).
Junio 2025
- Bono Único Familiar: Monto variable (3 de junio).
- 100% Amor Mayor: 130 Bs (9 de junio).
- Beca Universitaria: 545,60 Bs (10 de junio).
Mayo 2025
- Corresponsabilidad y Formación: 10.440 Bs (8 de mayo).
- 100% Amor Mayor: 130 Bs (13 de mayo).
- Beca Universitaria: 523 Bs (13 de mayo).