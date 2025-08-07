Denuncian muerte de un venezolano en prisión de inmigrantes Alligator Alcatraz de Florida.

El influencer venezolano, Luis Manuel Rivas Velásquez, mejor conocido como ‘Luis Frío’, falleció en Alligator Alcatraz, una cárcel que fue reabierta por la Administración de Donald Trump para los migrantes.

Así lo dio a conocer la pareja del creador de contenido automotriz, Rosana Navaz, quien denunció negligencia por parte del Gobierno de Estados Unidos (EEUU).

Denuncian muerte de un venezolano en prisión de inmigrantes Alligator Alcatraz de Florida

«Murió por negligencia de Estados Unidos, pidió atención médica porque estaba muy mal, tenía fiebre, llagas y dolor de pecho, y no se la dieron. Lo dejaron morir allí. Él me llamaba y me decía que no había comido”, indicó Navaz, visiblemente afectada.

Aseguró que Rivas Velásquez había firmado su deportación para que fuera enviado a Venezuela. Sin embargo, “no lo sacaban, no lo enviaban, nada. Lo dejaron allí como un perro”.

“No es justo que él haya muerto de esa manera”, enfatizó Navas, pidiendo ayuda para que el resto de los migrantes que continúan en esa cárcel no tenga el mismo destino de su pareja.