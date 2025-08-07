El cantante Cosculluela fue amordazado junto a dos empleadas.

El rapero puertorriqueño José Fernando Cosculluela Suárez, mejor conocido por su apellido y nombre artístico, Cosculluela, denunció haber sido víctima de un robo domiciliario en Trujillo Alto.

Según informó el artista a las autoridades competentes, dos desconocidos ingresaron a su residencia en la que se encontraba y robaron pertenencias valoradas en $308,700.

Agentes policiales informaron a medios locales, que Cosculluela fue amordazado en el área de la sala junto a dos empleados suyos, presuntamente el robo se llevó a cabo por dos individuos que ingresaron a la casa con armas de fuego y vestidos con ropa oscura.

Además, destacaron que los sujetos se llevaron a una de las víctimas hasta una oficina de la residencia, donde habían varias pertenencias del rapero valoradas en aproximadamente $308,700, según denunció el mismo cantante a los agentes policiales.

Posteriormente, huyeron en una camioneta Range Rover negra, del año 2020, para luego ser recuperada por Cosculluela, cerca de un negocio ubicado en Aguas Buenas.

Cabe destacar, que ninguna de las tres víctimas resultó herida.