El veMonedero asociado a sistema creado por Gobierno Bolivariano, se vuelve indispensable para acceder a retiro de bonos como el "Ingreso Contra La Guerra Económica" que al igual que en julio 2025, terminará depositándose a partir de mediados de agosto, mientras el subsidio indexado ha empezado a entregarse desde el día 3 y hasta el miércoles 13.

Estos son los 17 BONOS que se pagarán durante agosto en Venezuela

A propósito de prestaciones económicas asumidas por parte de gestión a cargo de Nicolás Maduro mediante Sistema Patria, te compartimos el listado que integran otros programas sociales venezolanos, y pasarán a abonarse durante el octavo mes del año:

GRAN MISIÓN EN AMOR MAYOR

Subsidio dirigido a adultos mayores que no reciben pensión por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Monto, 130 bolívares

Beca Universitaria, 568.10 bolívares

Beca Enseñanza Media, 378.75 bolívares

CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN

Subsidio dirigido a docentes activos en el Ministerio de Educación.

Monto, 5.400 bolívares

Con respecto a agosto 2025, y el denominado Bono Único Familiar, te confirmamos según lo comparte la plataforma del Carnet de la Patria, que desde el día 3 del mencionado mes, inicia otorgamiento de monto específico que busca aliviar carga económica de 6 millones de familias venezolanas, y hoy mediante una tercera entrega con ajuste ascendente a los seguramente más de 1,620 bolívares.

Desde aquella fecha, dicho otorgamiento pasa a convertirse en una prestación económica indexada que reúne a los programas sociales mencionados líneas arriba, y desde el veMonedero puedes pasar a cobrar durante los primeros días de cada periodo mensual.

ESTE ES EL PASO A PASO QUE DEBES LLEVAR A CABO PARA ACCEDER AL RETIRO DE BONOS VENEZOLANOS MEDIANTE PLATAFORMA PATRIA

Ingresa a www.patria.gob.ve utilizando tu número de cédula y contraseña.

Una vez dentro de Plataforma Patria, dirígete a la sección «Protección Social», y acepta el bono asignado.

Para transferencia de fondos a cuenta bancaria, procede a pulsar la opción «Monedero» y luego seleccionar «Retiro de fondos».

Durante agosto 2025 al igual que el mes de julio, millones de beneficiarios venezolanos podrán acceder al cobro de bonos como el «Ingreso Contra La Guerra Económica», entre otros otorgados mediante Sistema Patria.

Como penúltimo paso, escoge el monedero de origen, coloca el monto que deseas transferir, y termina por seleccionar la cuenta de destino registrada con antelación.

Dale clic a «Continuar», y por último confirma la operación realizada desde el paso 1, seleccionando «Aceptar» para completar proceso de retiro mediante Plataforma Patria.

Entorno al tema, hoy resulta importante también destacar la relevancia que tiene el uso del veMonedero siendo un aplicativo creado para el retiro de prestaciones económicas acumuladas, y cuya instalación además te facilita la gestión de otras operaciones, e incluso llevar a cabo reembolsos con tan solo emplear tu QR.

Si necesitas instalarlo y luego terminar configurándolo, toma nota de los siguiente pasos que te permitirán acceder al cobro de prestaciones económicas de las cuales eres beneficiario bajo la gestión de Nicolás Maduro, y mediante Sistema Patria:

INSTALACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

Dirígete a la tienda de aplicaciones de dispositivo si cuentas con Google Play para Android o App Store para iOS.

Busca el “VeMonedero” y asegúrate de escoger el aplicativo que figure desarrollado por JMT ST C.A.

Por último presiona la opción “Instalar” mediante la cual terminará completándose la descarga efectiva.

CONFIGURACIÓN DEL VEMONEDERO EN DISPOSITIVO MÓVIL

Tras la instalación exitosa, procede a abrir el aplicativo móvil.

Acto seguido, selecciona la opción para la conexión con el Monedero Patria.

Accede a tu código QR o “Usuario Patria” a fin de vincularlo con propia cuenta.

Introduce tu número de cédula de identidad y contraseña creada para el Sistema Patria.

Por último, termina validando el código de verificación que recibirás, y crea un PIN de acceso para mayor seguridad.

Cabe resaltar, que así como dicho aplicativo móvil conectado al Monedero Patria, los números cortos 3532 o 67373 enviados por parte del propio sistema a cada dispositivo de la persona favorecida, también resultan importantes con la finalidad de notificarla, y de ese modo confirmarle los detalles entorno a depósito de la cantidad de bolívares correspondientes realizado hacia cuentas activas.