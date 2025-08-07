Fedecámaras Zulia propone reactivar vuelos internacionales en Aeropuerto La Chinita.

Los empresarios del estado Zulia plantean recuperar la conectividad internacional en el Aeropuerto La Chinita.

El presidente de Fedecámaras en esta entidad, Paúl Márquez, destacó que desde hace más de un año no hay un solo vuelo internacional cuyo destino sea Maracaibo o que despegue desde la capital zuliana hacia otro país.

«No estamos recibiendo a turistas internacionales, ni estamos enviando desde Maracaibo a empresarios o ciudadanos que tengan actividades en otras partes del mundo», detalló, según cita una NDP.

El máximo portavoz de la organización empresarial explicó que entre las principales complicaciones que esto supone para el sector está la entrada y salida de técnicos o de maquinaria fabricada en otros países y que necesitan para las principales empresas e industrias que se desarrollan en el estado.

«Los zulianos, para poder salir del país, deben trasladarse hasta Caracas; o viajaban en vehículo hasta La Raya (punto fronterizo), sellar pasaporte, pasar a Maicao y luego a Riohacha, y de allí tomar un vuelo a Bogotá para poder abordar hasta el destino final», detalló Márquez.

En entrevista para el programa A Tiempo, el gremialista apuntó: «Maracaibo está listo para recibir vuelos internacionales, por el bien de la ciudadanía, del turismo y del empresariado», sumó para aseverar que la reactivación de los vuelos favorecerá la exportación de productos hechos en toda la región occidental, como cangreja azul, camarones, entre otros muchos productos.