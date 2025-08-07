InternacionalesPrincipales

Florida alista un centro de detención migratoria adicional a ‘Alligator Alcatraz’

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
El Gobierno de Florida alista un centro de detención migratoria en el norte del estado adicional a ‘Alligator Alcatraz’, que opera desde hace un mes al oeste de Miami, según documentos públicos y denuncias de activistas.

La División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), encargada de ‘Alligator Alcatraz’ (‘Alcatraz de los caimanes’), adjudicó un contrato por 39.490 dólares a la empresa WeatherSTEM para un sistema de alertas del clima en un lugar que llamó ‘North Detention Facility’ (centro de detención del norte), según la base de contratos públicos del estado (FACTS).

El contrato E6044 pide a «WeatherSTEM proveer de una estación de clima portátil de emergencia y dos sirenas de relámpagos para el centro de detención del norte que permite monitoreo del clima en tiempo real y alertas de seguridad para los trabajadores» a partir del 8 de agosto, el próximo viernes.

La congresista estatal Anna V. Eskamani, una de las primeras en reportar la existencia del contrato, cuestionó la opacidad de la operación, que activistas de Florida resaltan como una señal de que el Gobierno ha comenzado a construir el centro de detención en Camp Blanding, un campo de entrenamiento de la Guardia Nacional.

«¿Centro de detención del norte? ¿Es esto Camp Blanding? ¿Es esto para las prisiones estatales vacías que, se dice, el director del FDEM recorrió?», indicó en Facebook la política demócrata, quien representa a Orlando.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció desde junio su intención de construir un centro de detención migratoria en Camp Blanding, sitio de entrenamiento de la Guardia Nacional al suroeste de Jacksonville, con un área de unos 295 kilómetros cuadrados, para apoyar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

El mandatario estatal ha aplazado la apertura del nuevo centro hasta que opere a su máxima capacidad Alligator Alcatraz, que por ahora puede albergar a 2.000 detenidos y espera crecer a 4.000, según precisó el mes pasado Kevin Guthrie, director ejecutivo de la FDEM.

EFE


Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

