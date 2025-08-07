Regionales

Funsone atendió a 50 niños y niñas en jornada médica pediátrica realizada en su sede

Betania Boadas
Por Betania Boadas
Tags:
1 Min Lectura

En un esfuerzo por cuidar la salud y el bienestar de la infancia en la región, en línea con la política social de la gobernadora Marisel Velásquez, la Fundación Social Nueva Esparta (Funsone) llevó a cabo este miércoles 6 de agosto una exitosa jornada médica pediátrica en su sede ubicada en La Asunción, municipio Arismendi.

La actividad fue dirigida por María Francia Millán, presidenta de Funsone, quien acompañó la entrega de medicamentos a los 50 niños y niñas que participaron en esta actividad, reflejando el compromiso de la fundación con la protección social y la salud de las familias neoespartanas.

“Seguimos trabajando para garantizar que nuestros niños y niñas tengan acceso a la atención médica que necesitan, fortaleciendo así el bienestar de nuestra comunidad”, expresó María Francia Millán.

Funsone, comprometido con la promoción de políticas sociales que beneficien a las familias, continuará con estas jornadas para la atención de las personas más vulnerables de la región insular.

Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Estudiante de Relaciones Industriales Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Cursos Realizados Taller de Auditoria Interna Informática Posicionamiento SEO 2021- 2022 WordPress

También podría gustarte