En un esfuerzo por cuidar la salud y el bienestar de la infancia en la región, en línea con la política social de la gobernadora Marisel Velásquez, la Fundación Social Nueva Esparta (Funsone) llevó a cabo este miércoles 6 de agosto una exitosa jornada médica pediátrica en su sede ubicada en La Asunción, municipio Arismendi.

Funsone atendió a 50 niños y niñas en jornada médica pediátrica realizada en su sede

La actividad fue dirigida por María Francia Millán, presidenta de Funsone, quien acompañó la entrega de medicamentos a los 50 niños y niñas que participaron en esta actividad, reflejando el compromiso de la fundación con la protección social y la salud de las familias neoespartanas.

“Seguimos trabajando para garantizar que nuestros niños y niñas tengan acceso a la atención médica que necesitan, fortaleciendo así el bienestar de nuestra comunidad”, expresó María Francia Millán.

Funsone, comprometido con la promoción de políticas sociales que beneficien a las familias, continuará con estas jornadas para la atención de las personas más vulnerables de la región insular.