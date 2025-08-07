NacionalesPrincipales

Hallan a una adolescente muerta en casa de su novio de 41 años

Zenaida Mercado Romero
Zenaida Mercado Romero
La adolescente Angely Benavides, de 17 años, se graduó de bachiller el pasado viernes, pero el fin de semana la encontraron muerta en casa de su novio, de 41 años, en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

La joven recibió su título como Bachiller Técnico Medio en Telemática en el Colegio Fe y Alegría de Puerto Ordaz. Además, era modelo y candidata oficial al Reinado del Cacao.

Los estudios forenses determinaron que falleció por asfixia mecánica. Según Primicia Informativa, desde sus 15 años, la adolescente tenía una relación sentimental con un hombre, que actualmente tiene 41 años, y supuestamente, antes de su asesinato discutieron porque él le reclamó que ya no podía costear sus exigencias de viajes, ropa y comidas fuera de casa.

Su propio novio fue quien dijo haberla encontrado sin vida.

Apenas hace cinco días, Angely publicó fotos después de su graduación de bachiller en Instagram y escribió: «La satisfacción de lograr una de tus metas y abrir camino hacia el comienzo de tu destino es simplemente indescriptible, la presencia de tu familia es importante ante un día lleno de felicidad y obtener un reconocimiento en una institución donde eras prácticamente nueva es aún más emotivo. Después de tanto ya puedo decir que soy Técnico medio en Telemática».


Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

