Inameh alerta sobre concentración leve de polvo del Sahara sobre el norte del país este jueves 07 de agosto

Zenaida Mercado Romero
Zenaida Mercado Romero
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indica en su reporte que para la jornada de este jueves el norte del país amaneció con una leve presencia de polvo del Sahara.

Por otra parte, el ente meteorológico prevé que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantenga activa en interacción con la actividad convectiva, generando nubosidad generalizada en el país, y alterna con áreas despejadas.

Además advierte, lluvias o chubascos aislados sobre la Guayana Esequiba, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa, Lara y Zulia.

Durante la tarde y noche, se prevé desarrollo progresivo de mantos nubosos en buena parte del país, asociados a precipitaciones dispersas con actividad eléctrica ocasional, siendo más intensas y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, este de Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, sur de Guárico, Llanos Occidentales y los Andes.


Zenaida Mercado Romero
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

