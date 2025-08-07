Moscú confirma que Putin y Trump se reunirán en los próximos días.

Los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, sostendrán una reunión en los próximos días, anunció este jueves el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

El asesor anotó que se llegó al acuerdo de celebrar una entrevista entre ambos jefes de Estado en algún día de la próxima semana. Agregó que también ya está decidido el lugar del encuentro.

Ushakov dijo que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien fue recibido este miércoles en Moscú por el presidente ruso, habló de la idea de mantener una reunión trilateral entre Putin, Trump y Zelenski, pero Moscú lo dejó sin comentarios. Señaló que su país se concentra en la cita de los dirigentes ruso y estadounidense.

El asesor mencionó que no está claro cuántos días se tomará la preparación de la reunión entre Putin y Trump, quien lanzó la amenaza de imponer sanciones si Rusia no llega pronto a un cese al fuego con Ucrania.

Comentó que el diálogo entre Putin y Witkoff tuvo un carácter constructivo, en el cual hubo una amplia discusión sobre cómo resolver la crisis ucraniana.

Encuentro podría ser «histórico»



En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, afirmó que la próxima reunión entre Trump y Putin «puede ser histórica».

«Rusia confirma que la cumbre Putin-Trump puede ocurrir la próxima semana y que los preparativos de la cumbre están en curso. Esta puede ser una reunión histórica. El diálogo prevalecerá», escribió Dmítriev.