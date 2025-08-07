Los gremios turísticos, hoteleros y la propia Cámara de Turismo del estado Nueva Esparta destacaron que se encuentran muy optimistas con la inminente conexión del mercado emisor latinoamericano con la isla de Margarita a través de las operaciones comerciales de la aerolínea panameña, COPA.

Sector turismo de Nueva Esparta está optimista por la llegada de visitantes a través de conexiones con COPA

El presidente de la cámara, Antonio De Abreu, ofreció detalles sobre las próximas conexiones con la referida aerolínea: «Ahora tenemos algunas aerolíneas que están trayendo vuelos charters, pero lo que necesitamos son vuelos comerciales. En este sentido, tenemos a la empresa COPA, por ejemplo, que es una empresa tan importante a nivel mundial que desea venir a Margarita», le subrayó a los medios de comunicación.

Además de recalcar que toda la entidad se encuentra ansiosa «de que las autoridades puedan concretar estos permisos que está solicitando COPA para que puedan entrar en Margarita» para que se generen múltiples beneficios como llevar turistas de Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Canadá, entre otros, a la isla, señala Unión Radio.