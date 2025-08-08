BCV actualiza tasa de cambio del dólar para el 8 de agosto.

BCV actualiza tasa de cambio del dólar para el 8 de agosto. A través de sus canales oficiales, el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer la actualización cambiaria del dólar que entrará en vigencia el viernes 8 de agosto de 2025.

Monto: Bs. 130,06

BCV actualiza tasa de cambio del dólar para el 8 de agosto

El uso de una tasa cambiaria distinta a la emitida por el BCV, será penalizado por las autoridades y podrá enfrentar severas sanciones.

Continúa pago del bono Único Familiar en Patria

Sigue la entrega del bono Único Familiar en Patria, correspondiente al mes de agosto, con montos ajustados e indexados.

Esta ayuda económica alcanza un máximo de 1.890 bolívares, según la cantidad de integrantes del grupo familiar registrado.

¿Quiénes pueden recibirlo?

El bono solo está disponible para usuarios inscritos en programas sociales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado y Lactancia Materna.

También lo reciben beneficiarios de José Gregorio Hernández y del plan 100% Escolaridad.

Montos según la familia

Los montos varían entre 630, 1.260 y 1.890 bolívares. Se asignan automáticamente dependiendo del tamaño del núcleo familiar.

El texto enviado dice: “Con la mirada en el horizonte, asumimos juntos cada desafío. Nuestra victoria será la paz, la felicidad y la igualdad para la familia venezolana”.