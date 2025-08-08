Belleza libre de tóxicos: Hermanas venezolanas abren el salón orgánico más grande de Chile en El Golf.

PrincipalesRconfidencial Chile

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Contenido
Hermanas venezolanas abren “Per Te” el Salón de Belleza libre de tóxicos más grande de Chile, en pleno Barrio El Golf.

Hace diez años, las hermanas Andrea y Cristina Contreras dejaron su natal Valencia, Venezuela, para comenzar una nueva etapa en Chile. Con una larga trayectoria familiar en el mundo de la belleza, herencia de su madre, quien es estilista de profesión, decidieron apostar por un concepto diferente al que conocieron en su infancia: un salón de belleza libre de químicos agresivos.

La motivación nació de una experiencia muy personal. “Siempre veíamos a nuestra mamá enferma por los químicos con los que trabajaba en las peluquerías en Venezuela. Quisimos crear esta vez un concepto limpio, sin nube tóxica ni olores molestos”, explican. Para lograrlo, incorporaron productos con formulación vegana, cruelty free, libres de formol y amoníaco, buscando siempre alternativas lo más limpias posible.

El proyecto se consolidó rápidamente, convirtiéndose en un referente para embarazadas, mujeres en etapa de lactancia, niñas y personas con condiciones alérgicas, ya que la propuesta garantiza un cuidado seguro para la salud. Tras seis años en el mercado, y luego de operar en Providencia, las hermanas Contreras dieron un nuevo paso: abrir el salón orgánico más grande de Chile, ubicado en el exclusivo Barrio El Golf.

El nuevo espacio, diseñado por la arquitecta mexicana Andrea Spalafox, destaca no solo por sus servicios, sino también por su estética. “Es como entrar a un museo de lo bello y único que quedó”, comentan orgullosas. El salón cuenta con estacionamiento privado, amplios ambientes y una atmósfera pensada para el bienestar.

Además de sus servicios capilares y de uñas, incorporaron un exclusivo espacio Hyggee Spa, inspirado en el estilo japonés, que promete una experiencia única de relajación y autocuidado.

¿Dónde queda “Per Te EcoBeauty”?

📍Av. Presidente Riesco 2975, Las Condes


Zenaida Mercado Romero
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

