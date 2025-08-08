Caracas será sede de rueda turística internacional.

Caracas será sede de rueda turística internacional. Más de 200 empresas estarán en la Rueda de Negocios Internacional 2025. Este evento se realizará del 14 al 16 de agosto en Caracas. La rueda de negocios internacional reunirá a representantes de 14 países y se desarrollará en el Poliedro de Caracas.

Presencia internacional en el evento



La ministra Leticia Gómez confirmó la participación de países como China, Rusia, México, Turquía, Colombia, Cuba y Curazao. También asistirán delegaciones de Argelia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Irán, Irak, Uruguay y Vietnam.

Gómez indicó que el evento está diseñado para cerrar acuerdos de inversión y descubrir nuevas oportunidades de cooperación turística. La rueda de negocios internacional tiene como objetivo impulsar la diversificación económica.

Impulso al Motor Turístico

Durante tres días, inversionistas, operadores y promotores turísticos se encontrarán para afianzar lazos. Se espera fortalecer alianzas y generar intercambios comerciales duraderos.

La ministra también destacó que se busca posicionar a Venezuela como destino competitivo y sostenible. La rueda de negocios internacional abrirá espacios para el diálogo comercial y el crecimiento del sector.

Desarrollo sostenible y oportunidades

El evento forma parte de una política oficial para dinamizar el turismo en Venezuela. Se aspira a fomentar la productividad a través del Motor Turístico, uno de los ejes de la agenda económica nacional.

Este encuentro ratifica la intención del Gobierno de integrar el turismo a los motores de desarrollo nacional, atrayendo capital internacional y mostrando el potencial del país.