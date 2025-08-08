PrincipalesRconfidencial Chile

Cinco carabineros lesionados tras balacera y persecución en Aeropuerto Internacional

Por Zenaida Mercado Romero
Una balacera y persecución en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez terminó con cinco carabineros lesionados.

El hecho ocurrió cerca de las 01:00 horas de este viernes, cuando se inició una persecución contra un sujeto a bordo de un auto blanco, quien huyó del personal policial que realizaba un patrullaje en Lo Espejo.

Tras ello escapó por la autopista Vespucio Sur, pasando por varias comunas, hasta que ingresó a la zona de embarque internacional del terminal aéreo, derribando cinco barreras viales del sector. Todo esto mientras era seguido por varias patrullas policiales e incluso un helicóptero de la institución.

En ese momento, el sujeto intentó atropellar a un detective de la Policía de Investigaciones (PDI), quien efectuó disparos en su contra. No obstante, logró seguir huyendo.

«Se efectúan un número determinado de disparos que están siendo analizados y periciados por la unidad correspondiente de Carabineros», señaló el capitán Luis Cofré, de la Prefectura Santiago Rinconada.

Finalmente, el hombre perdió el control de su auto en la intersección de Américo Vespucio con Lo Echevers, en Quilicura, generando un accidente múltiple en el que se vieron afectadas tres patrullas de Carabineros.

En el choque, cinco oficiales de Carabineros resultaron heridos con lesiones de diversa consideración. Tras esto, el delincuente, quien también terminó herido, fue detenido.


