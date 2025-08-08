En cómodas cuotas: Los pasos que debes seguir para comprar un celular en Movilnet.

EconomíaPrincipales

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
Contenido
El auge que ha tenido en Venezuela la compra a crédito y pago en cuotas, ha traido como consecuencia la activación de varias plataformas que ofrecen a sus clientes la modalidad de pagar una inicial y varias cuotas dependiendo de su status o nivel aprobado.

Es por ello, que la empresa estatal de telecomunicaciones, Movilnet para premiar la fidelidad de sus clientes, está ofreciendo la oportunidad de comprar un celular marca Honor X6c con solo el 20% de inicial y el resto financiado hasta en 6 cuotas.

A través de sus redes y canales de información, Movilnet informó que realizó una alianza con la marca de celulares Honor y con la aplicación de compra en cuotas Krece.

¿Cómo comprar un Honor en cuotas con Movilnet?

Asimismo, señala que para adquirir este modelo de celular de Honor con Movilnet en cuotas, los interesados pueden dirigirse «a nuestras Oficinas de Servicio y Atención al Cliente en todo el territorio nacional».

En este sentido, destaca que la promoción es válida en todo el territorio nacional a partir del 7 de agosto hasta el 7 de noviembre o hasta agotarse la existencia.


Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
Zenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

