Inameh advierte que temporada de huracanes podría ser «más activa de lo normal».

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió el jueves que existe un 50% de probabilidad de que la temporada de huracanes sea «más activa de lo normal».

En una gráfica compartida en su cuenta de Instagram, el organismo actualizó las proyecciones para la temporada de ciclones tropicales del 2025. Esta comprende el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México.

En su pronóstico, el Inameh precisa que este año la actividad ciclónica podría ser superior al promedio. En su informe, estima un 50% de posibilidad de que dicha temporada sea más activa de lo habitual, al tiempo que plasma un 35% de probabilidades de que se mantenga en los niveles frecuentes.

De igual forma, el Inameh recalca que hay solo un 15% de oportunidad de que registre una actividad menor a la esperada.

El Instituto también predijo que se podrían formar entre 13 y 18 tormentas con nombre. De esa cifra, entre cinco y nueve alcanzarían a ser huracán, mientras entre dos y cinco podrían transformarse en huracanes de gran intensidad al arribar a las categorías 3, 4 o 5.

El organismo resaltó que mantiene monitoreo continuo sobre la evolución de las condiciones atmosféricas en la región. Igualmente, recordó a la población que «es el único organismo autorizado en el país para emitir este tipo de información».