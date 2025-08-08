Ordenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambiental.

La medida responde a una demanda interpuesta por grupos ecologistas que denuncian el impacto ambiental del proyecto en los Everglades.

La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió una orden de suspensión “de inmediato” por 14 días.



Durante ese período, deben cesar actividades como excavaciones, pavimentación, instalación de cercas y otras infraestructuras en el área protegida.

La demanda fue presentada por la organización Friends of The Everglades, junto a la Tribu Miccosukee y el Center for Biological Diversity.



Estas agrupaciones argumentan que el proyecto amenaza la biodiversidad local y viola normativas ambientales estatales y federales.

El centro, que abrió hace un mes, tiene capacidad para 2.000 personas. Sin embargo, se planea su ampliación a 4.000.



Según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM), esta expansión es clave para atender situaciones migratorias masivas.

“Los Everglades no deben sacrificarse por un centro de detención”, afirmó un portavoz de Friends of The Everglades.

Próximos pasos en el proceso legal

Durante los 14 días de suspensión, el tribunal evaluará la legalidad de la construcción y los posibles daños ecológicos permanentes.



De encontrarse fundamentos suficientes, el proyecto podría detenerse de forma indefinida o requerir modificaciones sustanciales.

La jueza Williams indicó que tomará en cuenta el equilibrio entre la seguridad nacional y la preservación ambiental.



Mientras tanto, la zona permanecerá bajo monitoreo judicial hasta nueva orden.