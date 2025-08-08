InternacionalesPrincipales

Ordenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambiental

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
Ordenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambiental
Ordenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambiental

Ordenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambiental.

Contenido
Ordenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambientalOrdenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambientalPróximos pasos en el proceso legal

Ordenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambiental. Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este miércoles la suspensión temporal de las obras del nuevo centro migratorio ‘Alligator Alcatraz’.

Ordenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambiental


La medida responde a una demanda interpuesta por grupos ecologistas que denuncian el impacto ambiental del proyecto en los Everglades.

La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió una orden de suspensión “de inmediato” por 14 días.


Durante ese período, deben cesar actividades como excavaciones, pavimentación, instalación de cercas y otras infraestructuras en el área protegida.

Ordenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambiental

La demanda fue presentada por la organización Friends of The Everglades, junto a la Tribu Miccosukee y el Center for Biological Diversity.


Estas agrupaciones argumentan que el proyecto amenaza la biodiversidad local y viola normativas ambientales estatales y federales.

El centro, que abrió hace un mes, tiene capacidad para 2.000 personas. Sin embargo, se planea su ampliación a 4.000.


Según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM), esta expansión es clave para atender situaciones migratorias masivas.

“Los Everglades no deben sacrificarse por un centro de detención”, afirmó un portavoz de Friends of The Everglades.

Durante los 14 días de suspensión, el tribunal evaluará la legalidad de la construcción y los posibles daños ecológicos permanentes.


De encontrarse fundamentos suficientes, el proyecto podría detenerse de forma indefinida o requerir modificaciones sustanciales.

La jueza Williams indicó que tomará en cuenta el equilibrio entre la seguridad nacional y la preservación ambiental.


Mientras tanto, la zona permanecerá bajo monitoreo judicial hasta nueva orden.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Patria inició el pago de este beneficio para los adultos mayores
Patria inició el pago de este beneficio para los adultos mayores
BCV actualiza tasa de cambio del dólar para el 8 de agosto
BCV actualiza tasa de cambio del dólar para el 8 de agosto
Belleza libre de tóxicos: Hermanas venezolanas abren el salón orgánico más grande de Chile en El Golf
Belleza libre de tóxicos: Hermanas venezolanas abren el salón orgánico más grande de Chile en El Golf
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte