EconomíaPrincipales

Pensiones y salario mínimo en Venezuela equivalen a $1, según la última cotización del BCV

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Pensiones y salario mínimo en Venezuela equivalen a $1
Pensiones y salario mínimo en Venezuela equivalen a $1

Pensiones y salario mínimo en Venezuela equivalen a $1.

Las pensiones y salarios mínimos en Venezuela, valoradas en 130 bolívares desde marzo 2022, se “pulverizaron” a solo un dólar, esto, de acuerdo con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) de este viernes, estipulado en 130,06 bolívares.

Pensiones y salario mínimo en Venezuela equivalen a $1

Esta cotización refleja un incremento sostenido respecto a los valores registrados a comienzos de año, evidenciando una depreciación progresiva del bolívar frente a las principales divisas internacionales.

Sin embargo, la administración venezolana ya no habla de salario mínimo, sino de ingreso mínimo integral. Este ingreso integral está compuesto por una serie de bonificaciones asignadas mensualmente a través del sistema social denominado plataforma Patria, entre las que se incluyen el llamado “Bono Contra la Guerra Económica” y el bono de alimentación (cestaticket).

Para junio de 2025, estos bonos elevaron el ingreso mensual integral a un estimado cercano a los 160 dólares. No obstante, estas bonificaciones no tienen carácter salarial ni incidencia en el cálculo de beneficios laborales como aguinaldos, vacaciones o prestaciones sociales, lo que las diferencias del salario base establecido por ley.

En mayo, el mandatario Nicolás Maduro anunció la eliminación de al menos seis bonos que dieron paso al llamado “bono único familiar”.

Hay una amplia brecha entre el monto salarial formal (salario mínimo) y las ayudas compensatorias que agudiza las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, en medio de un contexto de inflación acumulada que podría superar el 200 % al cierre de 2025, según la Encuesta de Expectativas Económicas de abril de 2025 realizada por el Observatorio Venezolano de Finanzas.

Entre marzo de 2022 hasta Julio de 2025, el salario mínimo y las pensiones se han mantenido en 130 bolívares mensuales. En contraste, el tipo de cambio oficial ha aumentado de 4,38 bolívares por dólar en marzo de 2022 a 130.06 bolívares por dólar al 8 de agosto de 2025. Como resultado, el valor del salario mínimo mensual pasó de equivaler aproximadamente 30 dólares a uno en términos oficiales.

Entre el 4 de julio y el 8 de agosto de 2025, el tipo de cambio mostró una tendencia ascendente, lo que indica una continua pérdida de valor del bolívar frente a la moneda estadounidense.

En el contexto regional, Venezuela mantiene el salario mínimo más bajo de América Latina. Mientras el ingreso mínimo venezolano equivale a un dólar mensual al tipo de cambio oficial, otros países de la región presentan cifras considerablemente más elevadas. Incluso, si se tomara como referencia el llamado ingreso integral al que refiere la administración Maduro, seguiría ocupando los últimos lugares.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
¡AHORA! Volcamiento de autobús en la Av. Fucho Tovar - Margarita
¡AHORA! Volcamiento de autobús en la Av. Fucho Tovar – Margarita
Camión del aseo pierde el control y ocasiona accidente en Guatamare
Camión del aseo pierde el control y ocasiona accidente en Guatamare
Nueva Esparta se prepara para relanzamiento de su puerto libre
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte