Pensiones y salario mínimo en Venezuela equivalen a $1, según la última cotización del BCV

Pensiones y salario mínimo en Venezuela equivalen a $1.

Las pensiones y salarios mínimos en Venezuela, valoradas en 130 bolívares desde marzo 2022, se “pulverizaron” a solo un dólar, esto, de acuerdo con el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) de este viernes, estipulado en 130,06 bolívares.

Esta cotización refleja un incremento sostenido respecto a los valores registrados a comienzos de año, evidenciando una depreciación progresiva del bolívar frente a las principales divisas internacionales.

Sin embargo, la administración venezolana ya no habla de salario mínimo, sino de ingreso mínimo integral. Este ingreso integral está compuesto por una serie de bonificaciones asignadas mensualmente a través del sistema social denominado plataforma Patria, entre las que se incluyen el llamado “Bono Contra la Guerra Económica” y el bono de alimentación (cestaticket).

Para junio de 2025, estos bonos elevaron el ingreso mensual integral a un estimado cercano a los 160 dólares. No obstante, estas bonificaciones no tienen carácter salarial ni incidencia en el cálculo de beneficios laborales como aguinaldos, vacaciones o prestaciones sociales, lo que las diferencias del salario base establecido por ley.

En mayo, el mandatario Nicolás Maduro anunció la eliminación de al menos seis bonos que dieron paso al llamado “bono único familiar”.

Hay una amplia brecha entre el monto salarial formal (salario mínimo) y las ayudas compensatorias que agudiza las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, en medio de un contexto de inflación acumulada que podría superar el 200 % al cierre de 2025, según la Encuesta de Expectativas Económicas de abril de 2025 realizada por el Observatorio Venezolano de Finanzas.

Entre marzo de 2022 hasta Julio de 2025, el salario mínimo y las pensiones se han mantenido en 130 bolívares mensuales. En contraste, el tipo de cambio oficial ha aumentado de 4,38 bolívares por dólar en marzo de 2022 a 130.06 bolívares por dólar al 8 de agosto de 2025. Como resultado, el valor del salario mínimo mensual pasó de equivaler aproximadamente 30 dólares a uno en términos oficiales.

Entre el 4 de julio y el 8 de agosto de 2025, el tipo de cambio mostró una tendencia ascendente, lo que indica una continua pérdida de valor del bolívar frente a la moneda estadounidense.

En el contexto regional, Venezuela mantiene el salario mínimo más bajo de América Latina. Mientras el ingreso mínimo venezolano equivale a un dólar mensual al tipo de cambio oficial, otros países de la región presentan cifras considerablemente más elevadas. Incluso, si se tomara como referencia el llamado ingreso integral al que refiere la administración Maduro, seguiría ocupando los últimos lugares.