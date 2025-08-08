La final de Miss Universo Chile 2025 (@misschileuniverso), realizada este viernes, no solo coronó a Inna Moll (Miss Vitacura) como la nueva representante nacional rumbo al certamen internacional, sino que también tuvo un marcado sello venezolano en el escenario y tras bambalinas.

Entre las finalistas, la chileno-venezolana Paula Jiménez (@hi_itspau), quien representó a la comuna de Providencia, se posicionó como cuarta finalista y se llevó elogios por una de las intervenciones más destacadas en la ronda de preguntas, al afirmar: “Quiero dejar una huella que sane”. Con 20 años, su participación resonó entre el público, los presentadores y los jueces.

La presencia venezolana también se hizo sentir en el equipo profesional del evento. El Dr. Álvaro Rubio (@rubiodoc), cirujano plástico oficial del certamen, acompañó a las candidatas en su preparación previa y durante la competencia, reafirmando con orgullo sus raíces venezolanas. “Estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron todas”, comentó.

El aporte artístico vino de la mano del diseñador venezolano Lennin Villarroel (@lenninvillarroel), director de Chile Fashion Week, quien estuvo a cargo del vestuario de la nueva reina, de la saliente Emilia Dides, de la actual Miss Universo y de otras finalistas, sumando su sello creativo a la producción de la noche.

Venezolanos brillaron en la Gran Final del Miss Universo Chile 2025

También participaron los maquilladores venezolanos María Teresa Pinto (@mtmakeupartist), Leidy Guzmán (@leidypro.makeup) y Héctor Sánchez (@hectorsanchezmua), como parte del equipo oficial del certamen, además del instructor de pasarela Ellans de Santis (@ellansdesantis1).

La gala, que contó con la presencia de la Miss Universo 2024, la danesa Victoria Kjaer, fue una muestra de talento, elegancia y multiculturalidad, donde el aporte venezolano dejó su huella en uno de los eventos más importantes de la belleza en Chile.