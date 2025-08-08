PrincipalesRconfidencial Chile

Venezolanos brillaron en la Gran Final del Miss Universo Chile 2025

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
Venezolanos brillaron en la Gran Final del Miss Universo Chile 2025
Venezolanos brillaron en la Gran Final del Miss Universo Chile 2025

La final de Miss Universo Chile 2025 (@misschileuniverso), realizada este viernes, no solo coronó a Inna Moll (Miss Vitacura) como la nueva representante nacional rumbo al certamen internacional, sino que también tuvo un marcado sello venezolano en el escenario y tras bambalinas.

Entre las finalistas, la chileno-venezolana Paula Jiménez (@hi_itspau), quien representó a la comuna de Providencia, se posicionó como cuarta finalista y se llevó elogios por una de las intervenciones más destacadas en la ronda de preguntas, al afirmar: “Quiero dejar una huella que sane”. Con 20 años, su participación resonó entre el público, los presentadores y los jueces.

La presencia venezolana también se hizo sentir en el equipo profesional del evento. El Dr. Álvaro Rubio (@rubiodoc), cirujano plástico oficial del certamen, acompañó a las candidatas en su preparación previa y durante la competencia, reafirmando con orgullo sus raíces venezolanas. “Estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron todas”, comentó.

El aporte artístico vino de la mano del diseñador venezolano Lennin Villarroel (@lenninvillarroel), director de Chile Fashion Week, quien estuvo a cargo del vestuario de la nueva reina, de la saliente Emilia Dides, de la actual Miss Universo y de otras finalistas, sumando su sello creativo a la producción de la noche.

Venezolanos brillaron en la Gran Final del Miss Universo Chile 2025

También participaron los maquilladores venezolanos María Teresa Pinto (@mtmakeupartist), Leidy Guzmán (@leidypro.makeup) y Héctor Sánchez (@hectorsanchezmua), como parte del equipo oficial del certamen, además del instructor de pasarela Ellans de Santis (@ellansdesantis1).

La gala, que contó con la presencia de la Miss Universo 2024, la danesa Victoria Kjaer, fue una muestra de talento, elegancia y multiculturalidad, donde el aporte venezolano dejó su huella en uno de los eventos más importantes de la belleza en Chile.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Patria inició el pago de este beneficio para los adultos mayores
Patria inició el pago de este beneficio para los adultos mayores
Ordenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambiental
Ordenan suspender obras en ‘Alligator Alcatraz’ por peligro ambiental
BCV actualiza tasa de cambio del dólar para el 8 de agosto
BCV actualiza tasa de cambio del dólar para el 8 de agosto
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
¡Fácil y Rápido! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV +Requisitos
Principales Economía
El depósito de este bono realizado el miércoles 12 de julio
Llegó nuevo bono de la Patria de casi $100, pero no es para todos
Economía
¡Atención! Obtén tu tarjeta de crédito en el BDV: Conoce los requisitos
Banco de Venezuela: conoce los requisitos para solicitar una tarjeta de crédito
Economía
Desde el 1 de agosto de 2023, el Gobierno venezolano ajustó todos los montos de los bonos y programas de protección social, a través del sistema del Carnet de la Patria.
Así puedes reactivar tus transferencias en el Monedero Patria ¿Qué esperas?
Economía Principales
Es muy común que las personas realicen transferencias de fondos a sus respectivas cuentas afiliadas en el Sistema Patria
Conoce cómo es el procedimiento de transferencia de fondos a familiares en el Sistema Patria
Economía Principales
Se trata del bono Estipendio Somos Venezuela
Inicia la entrega de un nuevo bono para los trabajadores públicos a través del Sistema Patria
Economía Nacionales
Ahora podrán pagar la gasolina subsidiada a través de una transferencia.
Llega Bono del Día del niño, aquí todos los detalles
Economía Principales
Cabe señalar que los salarios no han cambiado desde el 2022, por lo que los montos van desde los 130 hasta los 316 bolívares mensuales.
¡Jefas de casa activas que llegó bono! Estos son los nuevos montos de Hogares de la Patria
Economía Principales

Anunciantes

Comunicado
Publirreportaje
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
El ni tan loco Trump o Trump: La Teoría del Loco
Política y Opinión Principales Publirreportaje
Lo que debería ser un asunto privado producto de dos personas sin connotación pública —ella una ciudadana chilena trabajadora como millones y él un venezolano inmigrante trabajador como miles—
Braulio Jatar recibe a esposo venezolano «funado» por su esposa y medios chilenos
Internacionales Principales Publirreportaje
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales
Los números de OnlyFans y la persuasión en redes sociales Por Braulio Jatar
Principales Publirreportaje

También podría gustarte