En redes sociales comenzaron a circular videos de Jonathan Moly en un hospital, donde se ve movilizándose en silla de ruedas, lo que encendió de inmediato la preocupación entre sus seguidores.

Las imágenes, grabadas dentro y fuera del recinto médico, muestran al cantante en un delicado estado y lo que más preocupa a sus seguidores es que, a pesar del revuelo, los detalles sobre lo que ocurrió siguen sin estar claros.

Video de Jonathan Molly genera preocupación en redes

Inés María Calero, madre del venezolano publicó un mensaje breve, pero cargado de esperanza en sus historias de Instagram: “Todo va a salir bien hijo con el favor de Dios @jonathanmoly”, escribió, sin ofrecer más información sobre el motivo, pero fue suficiente para confirmar que la situación es real.