¡AHORA! Volcamiento de autobús en la Av. Fucho Tovar – Margarita

Por Betania Boadas
En horas de la tarde de este viernes, aproximadamente a las 3:45 p.m., se registró un accidente en la Avenida Fucho Tovar, sentido La Asunción – Porlamar, en el municipio García, estado Nueva Esparta.

Un autobús de transporte público sufrió un volcamiento cerca de la Estación de Servicio Virgen del Valle.

Según las declaraciones del conductor, quien salió ileso del incidente, el accidente fue causado por una falla mecánica en una de las ruedas traseras del vehículo.

Esto ocasionó que perdiera el control y provocara el volcamiento. Afortunadamente, la unidad se encontraba vacía en el momento del hecho, lo que evitó que se registraran heridos o víctimas.

Efectivos del sistema de emergencias @ven911nuevaesparta asistieron rápidamente al lugar para atender la situación y realizar las investigaciones pertinentes.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas exactas del incidente y garantizar la seguridad en la zona.


