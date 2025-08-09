Llegan a la isla de Margarita de 450 turistas rusos

La gobernadora de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, junto al presidente de Corpotur, Arévalo Ávila, anunció la llegada a la isla de Margarita de 450 turistas provenientes de Rusia.

“Quiero anunciarle a todo el pueblo neoespartano y a quienes nos visitan de Venezuela y el exterior que hoy recibimos a 450 pasajeros de Rusia. Llegaron felices y tuvimos un intercambio altamente positivo para Margarita, Coche y Cubagua”.

La mandataria destacó que la isla continúa consolidándose como un destino turístico internacional, albergando actualmente visitantes de Colombia, Trinidad y Tobago, Cuba, y otras nacionalidades. Además, informó que los turistas rusos estarán llegando semanalmente a la Perla del Caribe.

Por último, Velásquez reveló que se están realizando gestiones para establecer un vuelo directo de la aerolínea Copa Airlines desde Panamá hacia Margarita, lo que potenciará aún más la conectividad de la Perla del Caribe con el mercado internacional.