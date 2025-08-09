PrincipalesRegionales

Murió Enérida Salcedo, la emblemática empanadera de la plaza de La Asunción

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura

 La comunidad de La Asunción despide con tristeza a Enérida Salcedo, la icónica empanadera de la plaza Luisa Cáceres de Arismendi, quien falleció dejando un legado de dedicación y sabor. Durante más de 50 años, sus empanadas saciaron el apetito de generaciones de neoespartanos, convirtiéndose en un símbolo cultural de la capital de Nueva Esparta.

Nacida en una humilde casa de la calle Bolívar, cerca del fortín España en Santa Ana, Enérida creció en una Asunción marcada por el respeto y la cordialidad. Estudió en la escuela Luisa Cáceres de Arismendi y pasó su juventud disfrutando de las retretas de la Banda del estado en la plaza que luego sería su lugar de trabajo.

Madre de nueve hijos, comenzó lavando y planchando ropa, pero la necesidad de mayores ingresos la llevó a emprender con un pequeño puesto de empanadas, donde recaudó sus primeros cuatro bolívares, un “dineral” que marcó su camino.

Espontánea y optimista, Enérida recordaba con nostalgia los aguinaldos y parrandas que reunían a la isla en la plaza, eventos que contrastaban con los retos económicos actuales, donde los insumos caros dificultaban su labor.

A pesar de las adversidades, nunca perdió la convicción de que sus empanadas seguirían deleitando paladares.

Hoy, la plaza Luisa Cáceres pierde a una de sus figuras más queridas. Enérida Salcedo deja un vacío en el corazón de los asuntinos y un ejemplo de lucha y amor por su familia, con un legado de empanadas que permanecerá en la memoria de Margarita.

Con información de la semblanza de Mario Guillén Montero, Sol de Margarita (2015).


Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Estudiante de Relaciones Industriales Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Cursos Realizados Taller de Auditoria Interna Informática Posicionamiento SEO 2021- 2022 WordPress

