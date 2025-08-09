Saime activa certificación de datos en su portal web.

A través del portal web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), los titulares venezolanos podrán obtener la certificación de datos y de pasaporte.

Así lo informó el ente a través de su cuenta en Instagram, donde explicó que activó la primera fase del servicio de gestión de documentos, destinada solo para los dos trámites mencionados. Explicó que para poder realizar el procedimiento la persona debe acceder a la página www.saime.gob.ve con su usuario y contraseña.

Al ingresar, se visualizarán los datos del titular; luego se tiene que seleccionar la opción “Solicitud de Certificación de Datos”, completar los requerimientos y pagar el importe correspondiente al documento, lo cual se puede hacer mediante pago móvil u otros métodos. Al finalizar el proceso, hay que descargar la planilla digital.

Estos trámites se realizan para demostrar la legalidad de los documentos.